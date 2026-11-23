親民黨主席宋楚瑜今陪同國民黨籍台北市議長戴錫欽赴松山奉天宮、慈惠堂參拜。宋楚瑜受訪時，數度被問到是否支持台北市長蔣萬安？他僅說加油。媒體追問是否支持民進黨台北市長候選人沈伯洋？宋楚瑜表示，每個人都有公平參政機會，任何參選的人都要有公平機會，不受到歧視，且政見和說法不會被人扭曲。

2026-11-23 16:20