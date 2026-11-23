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北插天山掛洋流飄帶山友看不下去 林保署新竹分署：已按規定處理
山友今日在脆發文和照片，批北插天山（桃園）山路出現「洋流」漂帶「有夠沒水準」，質疑為什麼山林還要被政治汙染？直言不管洋流還是台北安可，都照噴，留言區引來其他山友支持。
林保署新竹分署表示，山友反映的位置接近北插天山的三角點，已經請大溪工作站近日上山檢視，如果有會拆掉，林保署有自己的登山指示帶，以往執行偏遠巡護（偏尋）時，會依據相關管理辦法和實況，清理山友留下來的布條維護山林保護區的環境。
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