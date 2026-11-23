宜蘭縣長選戰進入最後黃金周，藍綠陣營把握時間積極催票，民進黨候選人林國漳今天啟動9鄉鎮市大車掃，總統賴清德、行政院長卓榮泰明天也將赴溪南競總助陣；國民黨候選人吳宗憲則同步展開車隊掃街，上午前進五結、下午轉往頭城，雙方力拚選前最後一波攻勢。

林國漳今天與民進黨立委陳俊宇發起「團結挺國漳 全民大車掃」，車隊由蘇澳出發，沿台9線途經冬山、羅東、五結、員山、宜蘭市、壯圍、礁溪及頭城，展開全縣拜票行程。沿路不少民眾及店家走出來揮手打氣，各鄉鎮市長與議員候選人也陸續加入，三星鄉候選人及支持者同樣到場響應。

林國漳表示，宜蘭隊每位候選人都具備專業，也熟悉地方需求，盼未來攜手推動宜蘭建設，車掃結束後，他隨即轉往頭城進行「蓋漳行腳」，深入街區與鄉親面對面交流。他指出，近期持續走訪基層，聽見許多民眾對宜蘭未來的期許，成為自己堅持理性選舉、認真做事的重要力量。

林陣營預告，明天賴清德、卓榮泰、民進黨秘書長徐國勇及立委吳思瑤將前往溪南競選總部站台，林國漳強調，若有機會執掌縣政，將以不分黨派的「全民縣長」為目標，並呼籲支持者把握最後時間拉票，支持林國漳及宜蘭隊。

國民黨候選人吳宗憲也不敢鬆懈，今天規畫兩場車隊掃街，上午9時從五結鄉親河路二段19號出發，下午1時30分再前往頭城鎮頭濱路一段155號，透過車隊深入地方、爭取選民認同，為11月28日投票日做最後衝刺。