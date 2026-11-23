民進黨台北市長候選人沈伯洋本月27日「選前之夜」、國民黨尋求連任的台北市長蔣萬安28日「開票之夜」活動，將在台北市政府及市議會前仁愛路舉行，警方25日起將於周邊道路實施交通管制。

北市信義警分局表示，因集會活動期間周邊道路將實施彈性交通管制，且周邊停車格位有限，請參與集會活動民眾多加使用大眾運輸，並請用路人提前避開管制路段，避免耽誤寶貴時間，行經相關路段依員警指揮減速慢行或提早改道行駛，隨時收聽廣播電台路況插播報導，維護交通安全與順暢。

相關交管措施如下：

一、交通管制時段及路段

(一)第一階段管制

1、管制時段：11/25(三)0930至11/27(五)1900。

2、管制路段:

(1)仁愛路(逸仙-光復)公車道、快車道及北側慢車道，南側慢車道僅供住戶通行。

(2)逸仙路(松高-仁愛)全線。

(3)新仁愛路(市府-一號道路)東往西。

(二)第二階段管制

1、管制時段：11/27(五)1900至11/27(五)2200。

2、管制路段：

(1)仁愛路(逸仙-光復)公車道、快車道及北側慢車道，南側慢車道僅供住戶通行。

(2)逸仙路(松高-仁愛)全線。

(3)新仁愛路全線。

(4)一號道路全線。

(三)第三階段管制

1、管制時段：11/27(五)2200至11/28(六)1400。

2、管制路段：

(1)仁愛路(逸仙-光復)公車道、快車道及北側慢車道，南側慢車道僅供住戶通行。

(2)逸仙路(松高-仁愛)全線。

(3)新仁愛路全線。

(4)一號道路全線。

(5)市府路(松高-松壽)。

(四)第四階段管制

1、管制時段：11/28(六)1400至11/29(日)0400。

2、管制路段：

(1)新仁愛路全線。【例假日管制至11/29(日)24時】

(2)市府路(松高-松壽)。

二、建議改道路線如下：

(一)東西向行駛車流：改道信義路、忠孝東路。

(二)南北向行駛車流：改道松智路、松仁路、光復南路。

三、其他配合本次活動相關交通管制措施：

(一)公車：活動期間公車將配合取消市府路前部分站位，民眾如欲查詢公車改道路線等相關資訊，請利用臺北市公共運輸處網站http://www.pto.gov.taipei/查詢。

(二)營業用共用臨停區、計程車招呼站、大客車及機車停車格位：活動期間管制路段內之營業用共用臨停區、計程車招呼站及大客車及機車停車格位皆暫停使用。

民進黨台北市長候選人沈伯洋「選前之夜」、國民黨尋求連任台北市長蔣萬安「開票之夜」活動，將在台北市政府及市議會前仁愛路舉行，警方將管制交通。圖／北市信義警分局提供

民進黨台北市長候選人沈伯洋「選前之夜」造勢活動，將在台北市政府、市議會前仁愛路舉行，警方將管制交通。圖／北市信義警分局提供