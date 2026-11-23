台灣毛小孩數量是新生兒人口數一倍，彰化縣長候選人魏平政今提出寵物政策，將建立案件追蹤與收容的透明化，做到北南彰化補足收容被捕獲流浪動物的友善空間。

魏平政競選團隊發言人劉千臺指出，台灣毛小孩登記飼養隻數逾24.4萬隻，新生兒人口數約10萬人，毛小孩已成為很多家長的成員，以彰化縣為例已有全年無休的1959動物保護專線，官方服務也列有一般案件與緊急案件的查察時限，如果魏平政當選縣長，將進一步建立案件編號與進度查詢機制，明確區分緊急救援、疑似違法及遊蕩犬通報，讓通報人掌握受理、派案、查察及結案情形。

劉千臺表示，若被安置的毛小孩逾期或民眾對處理結果有疑義，應要有申訴及升級處理管道。捕捉、移送、收容、醫療及認領養等過程應留下紀錄，並定期公開飼主個資去識別化的處理時效、結案情形與查核結果，讓每一件通報都有進度、每一隻動物去向都能追蹤。

彰化縣動物保護教育園區今年6月動土，規畫收容550隻犬貓，預計民國117年完工，魏平政認為做好新園區的建設與營運管理，還要建立定期查核制度，邀請獸醫師、動保團體及民間代表參與監督，動物進出、醫療、死亡、移轉及認養情形應以不涉及個資的方式公開。

在寵物友善公園方面，未來將盤點北彰化、南彰化的既有大型運動公園或公園空間設置安全專區，再依使用情形分期改善、增設寵物友善公園。魏平政也主張升級寵物友善店家制度，對於通過相關審核標準的店家授予標章並納入公開地圖，縣政府公開補助條件、核銷方式及違規退場機制，避免只要登記就能領取補助。

魏平政還提出與社工、獸醫師、動保團體及合法寄養業者合作，研議寵物緊急寄養與轉介服務，提供飼主和毛小孩合法有品質的安置空間，「讓每一個生命都得到妥善照顧，也讓飼主和毛孩在生活中找得到支持。」