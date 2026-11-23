台南市民進黨市長候選人陳亭妃上午質疑國民黨候選人謝龍介，「知法犯法，只會害所有人民沒辦法明年1月1日領到AI紅利1萬元」。謝下午回答記者提問時反擊對手「邏輯不要錯亂好不好、沒有知識也要看電視。」他說，發兩萬元的基礎「就跟老農津貼一樣，是法律案。」賴總統的一萬塊是預算案。

謝龍介面對質疑詳細說明發放2萬元與1萬元的法源與預算差異、稅收超徵制度化，及如何落實全民共享經濟紅利。

他說，賴總統要發的一萬是編在明年的預算裡編了2340億，是在明年的預算。發兩萬是因今年超徵稅額一兆多，立法院三讀通過的振興特別條例是法律案，「只要行政院長附署，人民兩項都可以領、一共3萬元」。

謝龍介表示，一萬元的是預算案，依法只能刪減不能增加，與兩萬元的法律案不同，是對手與民進黨刻意混淆。

謝龍介認為稅收超徵與經濟紅利共享受惠於過去科學園區、台積電基礎與現今AI產業發展，將超徵稅額的約40%～50%或建立制度化比例退還全民共享，其餘留給行政院運用，是既合法也合情合理。「每一位鄉親就可以領到3萬塊。那就看著院長要不要副署。」

他強調即使行政院長不附署，「台南市民還是可以領3萬、就是我來發2萬。如果法律案卓院長不副署，那我們還是發。把選票投給二號謝龍介，我們肯定每個人可以領到2萬塊。

他說，民眾黨就主張要有制度化。就50%，就超徵當年度超徵的稅額50%或48%。「我們是採滾動式來檢討。」而今天台灣確實承受了AI大爆發經濟紅利。所以全民共享經濟紅利，就像中東他們挖到石油以後，他們從出生到大學畢業就有國家養嘛。一樣的概念。

謝龍介說，民進黨如果「只想要把這些錢扣住，那只來發包給綠友友，圖利給特定綠友友，這個全民不能接受。我們現在只拿四、五十%回來，退給全民。全民才是主人，人民才是主人」。剩下還有6千億留給行政院應用，「所以這個邏輯不要搞錯，（陳亭妃）你不要再混淆視聽了。這就是法律案，立法院已經三讀通過了。院長只要副署了，總統公告，那就會就像去年退1萬是一樣的，也是法律案。」