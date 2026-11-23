民進黨新竹縣長候選人鄭朝方今天表示，義大利修女趙秀容（趙姆姆）去年4月將隨身祈禱的念珠交給他，35天後離世；他將延續趙姆姆照顧原鄉的精神，持續關懷地方。

鄭朝方競選團隊發布新聞稿表示，鄭朝方近日在社群平台分享與趙秀容的故事，影片觀看次數突破10萬次，兩人相識逾20年，感情深厚。

鄭朝方表示，來自義大利的趙姆姆29歲時來到新竹縣尖石鄉那羅部落，創辦方濟托兒所，投入原鄉服務逾60年。當初接過念珠時，尚未完全理解其中意義，直到投入縣長選舉，才體會趙姆姆希望自己延續原鄉服務的心意。

鄭朝方說，趙姆姆生前曾錄製影片鼓勵他，並經常叮嚀注意健康；在趙姆姆離世滿百日的感恩音樂會上，他也受邀彈奏「生命歷程曲」，表達懷念。

鄭朝方表示，趙姆姆一生投入原鄉服務，讓他深刻體會關懷地方的重要，未來將延續這份精神，持續投入原鄉服務。

來自義大利的修女趙秀容（趙姆姆）於新竹尖石鄉奉獻超過半世紀，去年5月30日辭世，享壽93歲。