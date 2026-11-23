選戰倒數5天，藍綠陣營交鋒。雲林縣農會今天號召鄉鎮市農會及農民團體召開記者會，批評民進黨縣長候選人劉建國身為農業大縣立委，卻在老農津貼調高至1.5萬元及公糧收購價格調漲議題上未積極替農民發聲，甚至在關鍵表決時缺席，「講一畚箕、做一湯匙」，沒有資格當縣長。劉建國競總則反批，張嘉郡曾提案將農業部部分預算刪至1元，「這就是張家照顧農民的方式嗎？」

雲林縣農會總幹事陳志揚今與多名農民及鄉鎮農會代表召開記者會。陳志揚指出，農民一輩子守護國家糧食安全，政府有責任保障老年生活，老農津貼提高至每月1萬5000元，是農民基本生活及尊嚴的保障，劉建國身為雲林立委，卻未在立法院關鍵表決時「落跑」，讓基層農民失望。

他也說，公糧收購價格13年未調漲，期間肥料、農藥、農機代耕、人工及土地租金等成本持續增加，張嘉郡提案每公斤調漲5元，農業部僅核定增加1.5元，劉建國卻未積極爭取，呼籲應秉持從政初心照顧農民，不要只想著選舉。

有農民表示，近年物價及農業生產成本不斷上漲，白米每台斤已從24元漲至33元，但稻穀價格仍維持每台斤10、11元，近年軍公教已調薪6次，農民也期待政府提高福利及收購價格，但劉建國連投票支持農民的勇氣都沒有，如何擔任一縣之長。

劉建國競總發言人林廉貴回應，農民不容被當成選舉打手，並質疑張嘉郡在114年度總預算審查時，曾提案將農業部及農糧署部分基本行政維持經費刪至1元，「嘴上說照顧農民，卻提出刪減農業預算提案，這就是張家照顧農民的方式嗎？」

林廉貴表示，劉建國2025年就提出老農津貼每月1萬元、每年隨物價調整及放寬排富的修法版本，張家選前喊出1萬5000元，卻未提出完整財源配套，農民要的是領得到、領得久，而非選舉支票。

林廉貴指出，農業部已調高輔導收購價每公斤1.5元，並搭配收購數量、契作轉作及收入保險等措施，不能只談調漲價碼，還須考量市場供需及農民實際收益，張家只談價碼、不談市場與農民實際收益，是把農民生計當成宣傳口號。

雲林縣農會今天號召鄉鎮市農會及農民團體召開記者會，批評民進黨縣長候選人劉建國身為農業大縣立委，卻在老農津貼調高至1.5萬元及公糧收購價格調漲議題上未積極替農民發聲，甚至在關鍵表決時缺席。記者陳雅玲／攝影