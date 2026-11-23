地方選舉到了最後關頭，民進黨新媒體中心主任阮俊達今天接受廣播節目專訪說，台北市長選情非常接近，黨內除了密切關注藍白合動態，也留意到近期台股大跌，將直接牽動年輕上班族與經濟選民的投票意向，相對而言光電案影響有限。

阮俊達說，總結而言，綠營保持秉持戒慎恐懼、審慎樂觀應戰，沈伯洋也會保持溫暖正面基調鼓舞市民。最後階段，綠營認為，投票率越高對綠營會更有優勢，代表有更多年輕世代、三明治世代選民願意出來投這票，相信會有更好的結果。

台北市長選舉進入熱戰，台北市長蔣萬安昨天舉行大車掃活動，民進黨候選人沈伯洋則舉辦城市行動展，較勁意味十足。阮俊達說，雙方支持者士氣高昂，群眾熱度都出來了，沈的群眾年齡多元、自發性多，國民黨也動員出傳統支持者揮舞國旗；整體而言，選情非常接近。

阮俊達說，近期從蔣萬安願為白營議員候選人站台、跟民眾黨前主席柯文哲同框能得知，藍營內部評估選情相當膠著，民進黨高度重視柯文哲的影響力，柯上周聲量排到全國第三名，更凝聚「鋼鐵小草」認同，這股號召力甚至比現任黨主席黃國昌還要更強，關鍵問題是，民眾黨核心支持者現在基數有多大？會是影響選舉最後的關鍵。

談及選前變數，阮俊達指藍白推動長者有條件免健保費有世代正義的問題，剝奪年輕人權益；普發現金部分，民進黨普發一萬是計算歲計賸餘、負責任編在總遇算中，不必舉債，國民黨版本沒有交代財源，且普發兩萬要花4600億元、必須舉債發錢，豈不矛盾？

近期台股大跌，阮俊達坦言，股市確實會影響經濟選民投票意向，近期受美國期中選舉、科技股下跌影響，台股也有震盪。對於股市下跌感到憂慮的，普遍是年輕投資者、上班族，對衝擊感受較為巨大，但政院已授權金管會祭書出相關措施，穩住經濟與股匯市陣腳。

至於水庫光電議題，阮俊達說，比起跟錢有關的議題，光電目前影響，對選情影響較小，且翡翠水庫並未設光電板，就是假議題；事實上，水庫設光電板，在國際上都有前例，目的是為綠能轉型，經濟部跟相關單位也一直在澄清不會影響水質。