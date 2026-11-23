選前倒數五天，有山友攀登玉山園區排雲山莊，撞見有民眾試圖降下懸掛在山莊的中華民國國旗，要用「洋流」旗幟替換，遭阻止才作罷，令該山友氣憤直呼「誇張」。台北市長蔣萬安今天下午也被問到此事，蔣呼籲，選舉到最後階段，支持者都會情緒非常地激動，他認為，一切作為還是必須要符合法律的規範。

蔣萬安今天與民眾黨議員、議員候選人車掃，上午與黃瀞瑩、陳宥丞車掃，下午再與許甫、吳怡萱、張志豪、林珍羽車掃。蔣下午陪許甫車掃前，媒體問蔣，除昨天疑似有洋流支持者試圖將排雲山莊懸掛的中華民國國旗降下，改掛「洋流旗幟」，昨天Threads也有人發文，疑似有小水滴故意在你的車掃路線上嗆聲？

蔣說，選舉到最後階段，支持者情緒會非常激動，一切作為還是必須要符合法律的規範。

媒體也追問，怎麼看大選前股市動盪，會不會擔心影響選情，今天下午行政院長卓榮泰也特別邀產業座談救股市？蔣萬安說，他關心的是市民朋友，這段期間股市的震盪，確實讓部分市民產生很大的壓力，情緒也很困擾，他也特別要求衛生局加強地宣導，有提供1925安心專線、24小時，同時也有各區包括心理衛生中心，所以有任何需要都會提供專業諮詢服務。