2026選前黃金周，彰化縣長候選人魏平政今總結說明五大政見，強調將以AI帶動產業升級，高薪工作自然隨之而來，從經濟、育兒到安養全方位接住縣民心聲，讓彰化子弟真正留在家鄉安居樂業，帶領彰化大步起飛。

魏平政選前每周一說明政見，今作五大政見總覽，再次發表施政藍圖，針對彰化縣人口直直落及少子化的雙重危機，直指「上有老、下有小」的青壯年家庭，承受長輩安養、育兒開銷與在地就業的三重壓力，未來縣政掌舵人應提出全方面政策，他是縣長王惠美的接棒人，除延續既有施政，將透過「社會福利」與「AI產業升級」及「招商引資」三軌並進，用五大核心政見讓彰化子弟在家鄉安居樂業。

全齡守護方面，魏平政提出「家庭支持」，減輕青壯年重擔，65歲以上長者免健保和敬老金加碼每人每年1萬元，同時推動「一鄉鎮一失智日照中心」、結合村里與在地團體落實「村村有送餐」，同步升級「長青幸福卡3.0」，農漁會消費折抵加碼至500元，媒合預約制「幸福小黃」強化就醫接送。

婚育家庭補助方面，魏平政「五大家庭支持」包括社會性凍卵最高3萬元補助、人工生殖每年最高10萬元補助、生育補助第一胎加碼至5萬元和2萬元月子津貼、實施0至6歲兒童免健保費、完善早療，每年1萬點的「童萌卡」延伸至6歲。

魏平政「教育四加一」政策涵蓋全額補助書籍費、團保費及家長會費，建構校安保全與通報支援網，跨校共享輔導、心理、社工及特教人力並串聯社區空，以數位共學與巡迴師資提升雙語及AI課程，設立「彰化職人百萬獎學金」弭平城鄉落差，更聚焦改善第一線教師權益，導入AI減輕行政負擔，強化心輔與法律後盾。

城鄉發展上魏平政主張，彰北持續推進台中捷運南延，彰化市藉鐵路高架化結合三站TOD整合住宅與公共服務。彰中南、沿海、西南角及田中二水同步強化生活圈接駁，整合中彰投客運與「幸福小黃」，透過古蹟活化、公有市場青銀共榮、鹿港國際文化櫥窗與一鄉鎮一特色觀光，點燃文化新生動能。

魏平政強調，負責任的福利必須仰賴穩健財源，他絕不開債留子孫的空頭支票，主張打造「AI產業園區」，爭取先進封裝等高科技佈局，以「產業動能」把經濟的餅做大，用招商創收支撐社福，成立智慧產業學院與AI青創生態圈，更直接補助民眾及百工百業使用AI工具，並整合資源建立「招商引資一條龍」單一窗口及特登工廠專案服務，並打造「彰化製造」共同品牌，輔導水五金共同展售出口，更將科技冷鏈與循環經濟延伸至二林、埤頭、溪州與芳苑的農漁畜牧業。