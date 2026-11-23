台北市長蔣萬安日前拜會親民黨主席宋楚瑜，宋送上祝福，「今年最重要的是你要順利」，他也會用自己的方式幫忙蔣的選情。而民進黨台北市長候選人沈伯洋今到內湖參拜被問到是否也會尋求宋支持，沈則表示，尋求各方的支持是重要的，但現在剩沒幾天更需要是聆聽市民的聲音。

沈伯洋下午到內湖灣仔庄福德堂參與三官大地聖誕祝壽大典，參拜完後也與在地多位里長座談，也談到都更、交通、高齡長照等議題。而面對蔣萬安競辦發出蔣先前拜會宋楚瑜影片，宋今天也陪國民黨籍台北市議長戴錫欽參拜，是否還有機會拜會送本人。

沈伯洋表示，對他來講尋求各方的支持是重要的，市政上面的請益一直以來有非常多的請益對象，最後五天如果還要再能夠約到宋楚瑜，可能比較困難一點。且現在更需要是聆聽市民的聲音，例如今天跟里長見面，深入的去盤點內湖這邊大家需要的議題，要怎樣多多進行跟里長間的會議。對他來說這件事情是更需要的。

而沈伯洋接下來幾天晚上也將開直播與民眾互動，沈表示，除了車掃外網路上也不能漏掉，車掃都是在白天，很多人難參但可能有很多市政上想要問的問題，然後也一直有人敲碗問讀書相關的事，趁直播的機會，讓大家聽到更多聲音收集大家的意見，盡量回覆，也會做一些直播有趣的合體，請大家可以期待。

對於蔣萬安今天早上車掃，有民眾為了打招呼發生車禍，沈伯洋表示，車掃不論對方還是自己團隊都要注意，民眾也應盡量在人行道上面，他之前在第二場車掃後也要求大家不要跟車，盼藉由這樣方式知道要選舉禮拜六要投票，但安全還是第一吼，包含明天開始車掃也會朝這方向進行。

民進黨台北市長候選人沈伯洋下午出席內湖「灣仔庄福德堂三官大地聖誕祝壽大典」，對於股市上周大跌今天回升，沈伯洋受訪時表示「我們也都會密切追蹤」，股民的權益要怎麼維護，會持續追蹤。記者曾吉松／攝影

民進黨台北市長候選人沈伯洋下午出席內湖「灣仔庄福德堂三官大地聖誕祝壽大典」，對於股市上周大跌今天回升，沈伯洋受訪時表示「我們也都會密切追蹤」，股民的權益要怎麼維護，會持續追蹤。記者曾吉松／攝影