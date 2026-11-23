光電爭議持續延燒，國民黨桃園市議員詹江村今天在臉書公布影片，指觀音區灌溉渠道旁樹木疑為設置光電遭砍光，鄉親更擔心光電板清洗廢水流向農地，質疑民進黨桃園市長候選人黃世杰與父親、前桃園農田水利會總幹事黃金德難辭其咎。張善政競選辦公室隨後跟進砲轟，要求黃世杰向鄉親說明。黃世杰陣營截稿前尚未回應。

詹江村表示，觀音鄉親看不下去當地現況，向他陳情指出，黃世杰父親黃金德過去任職的農田水利會，為了「種光電」，已將水利溝灌溉渠道旁的樹木全部砍光。他質疑，光電板清洗如何管理？清洗產生的廢水會不會流向農地？這些都是鄉親關心的問題。

詹江村指出，埤塘光電爭議與黃金德、黃世杰父子絕對脫不了關係，面對外界連日追問，黃世杰卻始終不願正面回應，想藉著自己的低存在感撐到投票日。

張善政競辦發言人莊鎧毓表示，詹江村公布的影片已直擊觀音目前的慘況，黃世杰卻對自己家族與家鄉的環境問題隻字不提，面對埤塘光電、砍樹毀農田的質疑選擇裝聾作啞，反而持續攻擊張善政，企圖轉移焦點。

莊鎧毓指出，黃世杰今天還試圖拿「2017年暫停許可」卸責，但鄭文燦任內確實在埤塘設置多座光電板，「暫停」代表隨時可以恢復，直到張善政上任後才建立嚴謹的把關規範，黃金德、黃世杰父子與觀音埤塘光電爭議脫不了關係，應向鄉親說明，而非只會躲在同溫層裡對別人潑髒水。

莊鎧毓強調，從過去觀音引進SRF廠，到水圳與埤塘光電爭議，每次桃園環境被犧牲都有民進黨與黃世杰的影子。黃世杰身為法律人，卻對家鄉環境問題避而不談，未來若當選市長，桃園民眾再遇到SRF及光電板進駐，恐怕求助無門。