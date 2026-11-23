民進黨台北市長沈伯洋的支持者試圖降下玉山排雲山莊的國旗，改掛「洋流旗」，引發討論。國民黨立委徐巧芯表示，政治表態應尊重場合及園區規定，任何人都不該擅自更換國旗。她還說，「大罷免」時熟悉的面孔與行為又回來了，難怪越來越多人民站出來，不能再讓大罷免「借屍還魂」，再次亂台。

徐巧芯表示，她要感謝工作人員及時制止，沒有讓中華民國國旗被降下。排雲山莊是許多山友登玉山必經的一站，也是大家共同珍惜的地方；台灣是自由民主社會，支持誰、認同什麼政治理念，都可以大方表達，但替候選人加油也要看場合，尊重其他山友並遵守園區規定，排雲山莊的國旗，誰都不該擅自更換。

徐巧芯指出，根據「玉山國家公園區域內禁止事項」第17點規定，除聚落範圍外，園區禁止從事足以引發社會爭議或衝突的政治性行為或活動；第5點也禁止懸掛或放置妨害景觀的物品，違反規定均有相關裁罰。

徐巧芯提到，近期選戰，沈伯洋支持者「小水滴」在街頭跳舞應援，反共網紅八炯現身新北市造勢，民進黨立委林淑芬還在晚會上高喊「大罷免、大成功」，總統賴清德到基隆又喊出不會讓中國佔領台灣。她質疑，這與當初聯電創辦人曹興誠稱罷免不掉基隆市長謝國樑，解放軍就會從基隆登陸，有什麼不同？

「大罷免，終於還是回來了嗎？」徐巧芯表示，民進黨的朋友們老是說大罷免早就投完了，只有藍白支持者還停留在「32比0」，但如今這些熟悉的面孔與行為又回來了。她批評，難怪越來越多人民站出來，不能再讓大罷免「借屍還魂」，再次亂台。