選戰黃金周最後衝刺，新北市議員候選人王威元長子主動邀請格致中學的同學一起走進市場、夜市、站上宣傳車替爸爸向鄉親拜託。因王威元也是格致中學畢業的學長。這次掃街既是陪同學挺爸爸，也是學弟為大學長加油，讓選戰增加溫暖在地情誼。

面對今年格外艱困的選戰，王威元忙著跑地方行程，兒子自主接力掃街不放棄每個拉票機會。王威元昨晚與大兒子、妻子搭配小兒子分組接力登上吉普車，至三重、蘆洲大街小巷掃街向鄉親懇託。

王威元長子從9月起，周末就主動提出要替爸爸掃街拉票，還找來同學一起參與。在助理陪同下，孩子們拿起麥克風、沿途揮手並喊：「王威元是我的爸爸」、「超人把拔是我把拔」，努力向鄉親拜託支持。

這群一起掃街的格致學生，與王威元有著共同的成長背景。同樣在三重長大、熟悉同一片生活街區，也對家鄉有著共同的感情。現在陪著同學為從同一所學校畢業的大學長站上宣傳車，讓這場選戰串起校園與地方之間的情感。

對長子而言，這段不一樣的童年多了拿起麥克風替爸爸拜託的經驗。過去是爸爸守護孩子，如今看見爸爸面對艱難的選戰，孩子也想用自己做得到的方式替爸爸出一份力。「這次換大家跟我一起守護超人把拔。」

對三蘆的未來王威元提出爭取忠孝碼頭至大稻埕景觀橋、推動蘆洲醫療園區並優先興建蘆洲醫院等主張。也為未能進入公幼、公托的2至6歲幼兒家庭，爭取每月1萬5千元育兒補助，減輕家長負擔。同時爭取蘆洲住宅區容積率合理提高至300%，搭配公共設施改善與都更協助，增加老屋更新誘因。

王威元表示，自己從里長做起，始終珍惜與鄉親面對面的機會。選前最後階段希望透過一次次見面，親口向大家表達心意。「今年對我來說，是特別艱困的一年。我想親自向大家說聲拜託，希望在我最為難、最需要力量的時候，大家能雪中送炭，伸出雙手，拉我一把。」、「這一次威元真的需要大家，請讓我繼續留在市議會、留在大家身邊，為三重、蘆洲打拚。」

王威元長子找來同學幫忙掃街拜票。圖／王威元競選辦公室提供