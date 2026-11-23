本周六將舉行五合一選舉投票，彰化縣選舉人數共計101萬3875人，縣選委會投入2萬653名選務人員，設置1087個投開票所。今年選務較特殊的是，為保障原住民選舉人的秘密投票權，修法放寬投票地點限制，彰化共有180名原住民選舉人符合新制規定，將收到2張投票通知單，選舉當天必須分赴不同投票所投票。

彰化縣選委會統計，這次縣長選舉人數為101萬3875人，較2024年總統大選的103萬2636人減少約1萬8761人。今年公投年滿18歲的選舉人有1萬761人、19歲有1萬1003人，首投族共計2萬1764人。

今年全縣共設置1087個投開票所，比上次選舉的1083個增加4個。縣選委會表示，原則上每個投開票所選舉人數若超過1500人，就會增設投開票所，以確保投票作業順暢。由於今年除了地方公職人員選舉，還有公投，每個投開票所約配置12名管理員、4名監察員，另有主任管理員、主任監察員各1名及警衛人員1名，全縣共投入2萬653名人力辦理選務。

今年另一項選務新制，是保障原住民選舉人的秘密投票權。過去若遇到「1村（里）僅1名原住民」的情況，選票容易因人數過少而暴露投票意向。立法院今年初修正公職人員選舉罷免法第57條，放寬原住民選舉人必須在戶籍地投票的限制，授權選委會另行指定投票所，讓單一村里的原住民選票能與其他投票所合併計算。

彰化縣選委會表示，新制實施後，這次共有180名原住民選舉人符合「1村（里）僅1人」的條件，其中平地原住民94人、山地原住民86人。這些選舉人將收到2張投票通知單，分別對應原住民選舉及其他選舉，投票當天必須前往兩處不同投票所完成投票。