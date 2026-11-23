選戰倒數五天，民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天再登「粉紅超跑」車掃，從金山出發前往萬里、汐止，沿途許多民眾聚集在應援點高舉「新北慧贏」手搖旗為蘇巧慧加油，有民眾自製「水獺媽媽得第一！」的加油手板，也有跑團民眾在汐止跟著車隊跑步應援，眾人高喊「新北一定贏」氣氛熱烈。

今天上午車掃新北市議員張錦豪、蘇錦雄，新北市議員候選人蔡美華一起參與。此次車掃直播團隊再次出動空拍機，為線上觀眾捕捉北海岸沿海美景，許多網友紛紛留言「我大新北太美啦」、「沒看過車掃這麼多豐富視角」。

蘇巧慧表示，選戰最後階段，她不僅會繼續堅持正面、陽光的態度，透過車隊掃街再次走訪新北29區，和民眾報告新北隊的政見和願景，也期盼可以讓更多人看見新北的山海之美，未來她也希望可以帶領市府團隊，推動「新皇冠海岸」、「鑽石山城」等觀光政見，串連新北山海資源，讓更多人看見新北的山海之美。

蘇巧慧說，她期盼透過計劃，串連新北山海資源，推動全運具友善路廊，針對28座漁港進行「漁港總體檢」，改善岸上基礎設施，同時盤點交通路網，打造討海人安心打拚、觀光客開心旅遊的漁港體驗經濟；期盼有機會帶領市府團隊，串連金山老街、磺港漁港、朱銘美術館、萬金杜鵑、金山溫泉等特色景點，發展四季旅遊及深度體驗行程，吸引更多遊客留宿北海岸，認識在地漁業文化。

蘇巧慧表示，未來她希望在汐止打造「新北智慧生醫產業廊帶」，結合南港生技研發能量，以及汐止精密製造優勢，吸引更多研發、軟體與科技企業進駐，讓汐止人可以在地就業、在地安居，也把產業、資金、人才留在新北。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧（右二）上午在金山及萬里大車掃，沿途有許多支持者揮舞旗幟。記者鄭超文／攝影

民進黨新北市長候選人蘇巧慧（右二）上午在金山及萬里大車掃，車隊經過野柳。記者鄭超文／攝影

民進黨新北市長候選人蘇巧慧（右二）上午在金山及萬里大車掃，樓上的支持者比出一號。記者鄭超文／攝影

民進黨新北市長候選人蘇巧慧（右二）上午在金山及萬里大車掃，沿途有許多支持者揮舞旗幟。記者鄭超文／攝影

民進黨新北市長候選人蘇巧慧（右二）上午在金山及萬里大車掃，沿途有許多支持者揮舞旗幟。記者鄭超文／攝影

民進黨新北市長候選人蘇巧慧（左）上午在金山及萬里大車掃，沿途有支持者騎車比出愛心。記者鄭超文／攝影

民進黨新北市長候選人蘇巧慧（右二）上午在金山及萬里大車掃，路上經過對手李四川的競選看板。記者鄭超文／攝影