台北市長蔣萬安今早陪民眾黨議員黃瀞瑩車掃，因支持者太過熱情，儘管車速不快，支持者騎車跟蔣萬安揮手時，一不注意撞到前面的汽車，蔣萬安今天下午受訪還原過程，蔣說，當時發現有支持者發生車禍，就趕快靠邊暫停，跑過去關心傷者狀況及整個情形，也請同仁聯繫救護車，送到醫院初步檢查目前都沒有大礙。

蔣萬安說，團隊也會持續地關心，蔣也再次呼籲，所有的市民朋友一定要特別留意路況，也要注意安全。

蔣萬安競選辦公室表示，蔣萬安市長今上午與黃瀞瑩議員進行車隊掃街時，遇隔壁車道民眾擦撞前車，車隊第一時間立即靠邊停車，蔣市長、黃議員也立刻下車，到事發現場關心民眾狀況及傷勢。

競辦說明，蔣市長陪同民眾在路旁稍作休息，並交代幕僚協助安排送醫。待確認民眾狀況穩定、相關協助事宜均已妥善安排後，車隊才繼續原定掃街行程，後續也會持續關心傷者。

競辦表示，非常感謝沿途市民朋友的熱情支持，市長也提醒團隊同仁與市民朋友務必留意前方路況、注意安全。