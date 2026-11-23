國民黨新北市長候選人李四川今在臉書分享一封街掃途中收到的手寫信，寫信人自稱曾在台北市府服務，也擔任十多年新北市文化志工，形容李四川、台北市長蔣萬安及新北市長侯友宜「良善老實不會宣傳」。李四川回應，自己從公務體系基層一路做起，過去總認為該做的事情做好即可，但這次第一次參選後才體會，「該做的事，光是做了還不夠，不大聲說出來，認真做事也會輸給謠言」。

2026-11-23 13:24