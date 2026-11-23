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115年九合一選舉 台北市長選舉人203萬1431人
今年九合一選舉28日投票，台北市選舉委員會今天發布，台北市第9屆市長選舉人人數計203萬1431人、第15屆里長選舉人人數為201萬5296人、第15屆市議員選舉人人數為202萬6809人。
今年地方公職人員九合一選舉及全國性公民投票第22案將於28日上午8時至下午4時舉行投票。
台北市選委會今天透過新聞稿公布，台北市115年地方公職人員選舉人人數，此外，北市選委會說，全國性公民投票案第22案台北市投票權人人數為207萬2492人。
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