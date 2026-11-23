年底九合一選舉倒數最後五天，新北市長侯友宜今天下午至新莊，陪同國民黨新北市議員候選人王珮宇車隊掃街。侯友宜盛讚身為年輕人的王珮宇認真打拼努力又有想法，欠缺的只是知名度，因此特地相挺，希望曾在基層服務過的王珮宇能順利凍蒜。

此次新北市議員選戰國民黨在第三選區（新莊區）提名3人，包括議長蔣根煌、現任市議員蔡健棠，及首次參選市議員的現任泰豐里里長王珮宇。為爭取議員席次極大化，國民黨宣布於板橋、新莊、土樹三鶯及三蘆共4個選區啟動聯合配票。

新北市長侯友宜今天下午至新莊陪同王珮宇車隊掃街，侯友宜表示，新莊的選舉很激烈，王珮宇是年輕人有很多創意，這幾年在基層服務，認真打拼努力又有想法，所以這一席女性議員國民黨絕對不能缺席。

侯友宜說，年輕人最欠缺的不是認真努力有創意而是知名度，王珮宇從宣布參選以來認真一直衝，今天特地過來相挺，希望曾在基層服務過、優質的新莊女性王珮宇能順利凍蒜。

長期擔任泰豐里里長的王珮宇，父母皆曾擔任民意代表，家族深耕地方逾30年。王珮宇表示此次投入選戰希望把里長服務範圍擴及全新莊。主張推動塭仔圳開發、AI教育、婦女安全及新莊老街活化，並與同黨同選區的議長蔣根煌、市議員蔡健棠攜手聯合競選，爭取地方建設與市民福利。

新北市長侯友宜陪同王珮宇車隊掃街。記者黃子騰／攝影

新北市長侯友宜今天下午陪同王珮宇車隊掃街。記者黃子騰／攝影