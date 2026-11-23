侯友宜陪李四川汐止車掃 民眾喊凍蒜、搶「奶昔大哥」簽名
九合一選舉進入最後一周，國民黨新北市長候選人李四川今天在新北市長侯友宜陪同下，前往汐止福興宮參香，隨後展開車隊掃街，沿途不少支持者揮手、高喊「凍蒜」，終點民權公園更有上百名民眾等候迎接。侯友宜表示，他與李四川都是從基層一步一腳印打拚，盼市民支持「好好做事」的人接棒；李四川則強調，將延續侯友宜8年市政基礎，加速推動捷運汐東線等交通建設，打造新北AI科技產業廊帶。
李四川今天在侯友宜陪同下，先前往汐止福興宮參香，再登上車掃戰車展開「海納百川」汐止車隊掃街。立委廖先翔、新北市議員白珮茹及市議員候選人何元楷、陳語倢，以及汐止區里長聯誼會會長陳有諒、多名在地里長也到場陪同。
車隊行經汐止市區時，沿途不時有支持者揮手致意，豆漿店店員走出店外比出「OK」手勢，停等紅燈時，也有駕駛搖下車窗高喊「我一定會去投你」，另有機車後座乘客高舉國旗及旗幟打氣。部分民眾在街口、社區門口等候，身上綁著國旗飄帶比愛心，還有人特別帶著「奶昔大哥」包包請李四川簽名，終點民權公園則有上百名支持者守候迎接。
李四川表示，侯友宜過去8年已為新北市打下良好基礎，未來若順利接棒，將把已完成的建設維護好、進行中的工程加速完成，規畫中的項目則廣納民意持續精進。他強調，相信「做事的連線」能夠打贏選戰，讓市政建設一棒接一棒，使新北未來發展更好。
李四川也提到，自己從小在漁村長大，始終記得父親教誨「做事要認真、做人要老實」，從基層公務員一路打拚至今，沒有直達車可坐，未來也會秉持務實做事的態度，為新北市民服務。
談到汐止交通建設，李四川表示，將落實「軌道建設123」規畫，加速捷運汐東線往南銜接環狀線東環段，改善汐止與汐科交通瓶頸，並串聯基隆捷運，提升通勤便利性。他也希望透過交通及產業建設，打造新北AI科技產業廊帶，吸引更多高科技產業進駐，增加青年在地就業機會。
侯友宜表示，他與李四川都是最愛新北的人，也同樣從基層一步一步打拚，靠務實努力做出成果。他懇託市民支持李四川，讓這位認真做事、務實苦幹的人接棒，運用多年累積的經驗繼續推動新北建設，讓城市持續向前發展。
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