九合一選舉進入最後一周，國民黨新北市長候選人李四川今天在新北市長侯友宜陪同下，前往汐止福興宮參香，隨後展開車隊掃街，沿途不少支持者揮手、高喊「凍蒜」，終點民權公園更有上百名民眾等候迎接。侯友宜表示，他與李四川都是從基層一步一腳印打拚，盼市民支持「好好做事」的人接棒；李四川則強調，將延續侯友宜8年市政基礎，加速推動捷運汐東線等交通建設，打造新北AI科技產業廊帶。

李四川今天在侯友宜陪同下，先前往汐止福興宮參香，再登上車掃戰車展開「海納百川」汐止車隊掃街。立委廖先翔、新北市議員白珮茹及市議員候選人何元楷、陳語倢，以及汐止區里長聯誼會會長陳有諒、多名在地里長也到場陪同。

車隊行經汐止市區時，沿途不時有支持者揮手致意，豆漿店店員走出店外比出「OK」手勢，停等紅燈時，也有駕駛搖下車窗高喊「我一定會去投你」，另有機車後座乘客高舉國旗及旗幟打氣。部分民眾在街口、社區門口等候，身上綁著國旗飄帶比愛心，還有人特別帶著「奶昔大哥」包包請李四川簽名，終點民權公園則有上百名支持者守候迎接。

李四川表示，侯友宜過去8年已為新北市打下良好基礎，未來若順利接棒，將把已完成的建設維護好、進行中的工程加速完成，規畫中的項目則廣納民意持續精進。他強調，相信「做事的連線」能夠打贏選戰，讓市政建設一棒接一棒，使新北未來發展更好。

李四川也提到，自己從小在漁村長大，始終記得父親教誨「做事要認真、做人要老實」，從基層公務員一路打拚至今，沒有直達車可坐，未來也會秉持務實做事的態度，為新北市民服務。

談到汐止交通建設，李四川表示，將落實「軌道建設123」規畫，加速捷運汐東線往南銜接環狀線東環段，改善汐止與汐科交通瓶頸，並串聯基隆捷運，提升通勤便利性。他也希望透過交通及產業建設，打造新北AI科技產業廊帶，吸引更多高科技產業進駐，增加青年在地就業機會。

侯友宜表示，他與李四川都是最愛新北的人，也同樣從基層一步一步打拚，靠務實努力做出成果。他懇託市民支持李四川，讓這位認真做事、務實苦幹的人接棒，運用多年累積的經驗繼續推動新北建設，讓城市持續向前發展。

國民黨新北市長候選人李四川今前往汐止福興宮參香並展開車隊掃街，沿途支持者熱情揮手、高喊「凍蒜」，為選前最後階段催票。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長候選人李四川今前往汐止福興宮參香並展開車隊掃街，沿途支持者熱情揮手、高喊「凍蒜」，為選前最後階段催票。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長候選人李四川（左）與立委廖先翔今前往汐止福興宮參香並展開車隊掃街，沿途支持者熱情揮手、高喊「凍蒜」，為選前最後階段催票。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長候選人李四川今前往汐止福興宮參香並展開車隊掃街，沿途支持者熱情揮手、高喊「凍蒜」，為選前最後階段催票。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長候選人李四川（右三）與新北市長侯友宜（右四）今前往汐止福興宮參香並展開車隊掃街，沿途支持者熱情揮手、高喊「凍蒜」，為選前最後階段催票。圖／李四川競辦提供