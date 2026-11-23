國民黨高雄市長候選人柯志恩今天發布第四支競選CF，提出「山、海、港、科、城」發展願景。她強調，自己已經做好準備，要讓「五區均衡」發展，「高雄很好，但值得更好」。

延續第三支競選影片風格，柯志恩今天新公布的影片內容主打「山、海、港、科、城」五區均衡願景，用來回應走遍高雄38區所聆聽的地方心聲，希望讓高雄每一區都能發揮自身優勢，不會只集中在市區。

柯志恩說，「五區均衡」願景，包括未來將在港區規畫商務運籌中心，強化高雄國際港都競爭力；山城發展觀光駐點經濟，讓地方特色轉化為觀光與產業動能；海線則打造智慧漁港及文化走廊，串聯漁業、文化與觀光。

科技產業區建設高科技產業基地，深化高雄產業轉型；都會商業區則推動舊城及商圈再生，活化城市既有空間，讓高雄各區都能找到自己的發展定位。

柯志恩CF中也提出多項重大城市建設，包括打造「24小時國際機場」大港計畫、建構「海空無人載具科技產業廊帶」、推動「國際郵輪母港計畫」及「智慧漁港計畫」等，從國際交通、港灣、科技到海洋產業全面布局。

柯志恩強調，她對高雄的未來有很多想法，也已經做好準備，上任後首要成立「高高平等辦公室」，讓各區發揮優勢、縮小區域發展落差。此外，高雄的發展不能只集中在少數區域，而是要讓山城、海線、港區、科技產業區及都會商業區，一起共享城市建設與發展成果。

柯志恩今天發布第四支競選CF，強調她想擘畫「山、海、港、科、城」五區均衡願景。記者徐白櫻／翻攝