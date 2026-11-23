彰化縣議長謝典霖涉賄選、貪汙被羈押67天，競選總部今引用外國羈押日期，籲速偵速結謝典霖案，不要再拖下去。謝典霖的弟弟謝曜宇說，哥哥謝典霖和爸爸謝新隆都有慢性病，被羈押期間身心壓力很大都瘦了一圈，謝新隆獲交保後和媽媽鄭汝芬都很掛念謝典霖的狀況。

謝典霖競總發言人呂羿潔說，日本羈押最長23天，韓國20天，新加坡每次最長8天，縣議長謝典霖遭羈押67天，回顧從偵辦一開始9月17日突被檢調人員大規模約談，移送地檢偵訊後當庭逮捕，隨後羈押禁見，從此失去人身自由近70天，這段時間只是檢察官的日常，但對謝典霖、家人和支持者所承受恐懼害怕與煎熬恍如度過70年。

競總和謝典霖支持者到現在不知道他觸犯什麼十惡不赦的案件，需要一直被長期羈押禁見，而且是在他投入選舉的重要時刻？競總也無從知道他究竟還需要跟什麼人去串證或聯繫，必須一直羈押禁見？甚至不知道他經過長期媒體報導或有什麼能力可以干擾什麼事情？

由彰化地檢署、法院的新聞稿及媒體鋪天蓋地連續報導，可以發現檢察官應該已經蒐證比對完全，應該可以儘快給社會大眾一個答案，讓謝典霖可有儘速在法院公平答辯的機會，也可以給他在人身充分自由下有充分完整答辯的機會

競總呼籲，請檢察官盡速偵查終結，可如同根據政治人物的檢舉而立刻搜索、逮捕及羈押謝典霖一般的神速完成，競總尊重司法獨立，但也呼籲檢察官儘速釐清案情，千萬不要受案件本身以外的因素干擾以速偵速結，在11月28日前公平結案了。

「司法可以嚴謹，但不能沒有期限，偵查可以慎重，但不能忽視人權。」謝典霖的弟弟謝曜宇表示，他的哥哥和爸爸生理加心理遭受雙重打擊，特別是爸爸已70歲，身心狀況沒很好，媽媽鄭汝芬身體雖好一點，但和爸爸謝新隆一樣整個心揪在司法案件上，「天下父母心」一直惦記著謝典霖，他家已提起對謝典霖延押抗告及繼續聲請具保，希望司法速偵速結。