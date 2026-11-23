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玉山排雲山莊國旗險遭換洋流旗 沈伯洋籲：掛國旗就好
選戰倒數，台北市長選情激烈，卻有民進黨台北市長候選人沈伯洋支持者，日前攀爬玉山，企圖將園區排雲山莊中華民國國旗降下，用「洋流」旗幟替換，所幸被人發現即時制止。民進黨台北市長候選人沈伯洋也呼籲，掛國旗的地方就掛國旗比較好，喜歡「洋流」旗幟就放身上或活動的時候舉起來。
有山友今在Threads分享照片指出，昨天下午4時左右，在排雲山莊竟然發生如此誇張的一幕！有洋流支持者試圖將排雲山莊懸掛的中華民國國旗降下，換上所謂的「洋流旗幟」，所幸遭到莊主制止，才沒有讓這種荒唐行為得逞。
沈伯洋上午出席「台美21 世紀醫療合作論壇」活動前接受媒體聯訪表示，如果是本來在放國旗的地方，就讓他放國旗這樣比較好，若對於洋流的旗幟很喜歡，不管是在身上或者活動的時候舉起來，這樣可能是比較妥適的做法。
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