選戰最後倒數，尋求第7度連任的國民黨台南市議員蔡育輝今打出告急牌，籲請支持者堅定意志集中選票，不要讓民國99年落選歷史重演。

國民黨台南市長候選人謝龍介在南市議員1選區力推藍白合，喊出「一票蔡育輝、一票陳詩薇」，地方傳出國民黨黃復興黨部約1200票將支持民眾黨市議員候選人陳詩薇，讓國民黨唯一提名的蔡育輝日來危機感大增，今中午開記者會打出告急牌。

蔡育輝指出，不到開完票沒有人敢說自己穩當選，他就曾經歷大意失荊州，99年落選慘痛教訓，他不會也不能破壞藍白合，但期盼認同他問政成績的選民還是能把選票投給他，讓他成功連任繼續為地方服務，為市民發聲。

蔡育輝指出，台南市是深綠地區，所以他曾經公開徵求女議員，希望為第一選區培育出非民進黨籍的政治新人，讓地方政壇不再一黨獨大，使監督市政，為民喉舌的民主政治能夠在大新營地區深根。這次藍白合他更是樂見其成。

蔡育輝說，這些傳聞一開始他並不以為意，可是當他一再聽到「蔡育輝穩當選」，需把票多分給陳詩薇好贏沈家鳳聲音時，黨部也擬配票給陳詩薇時，讓他不得不開始緊張。

蔡育輝強調，自己不畏強權勇於揭發市政弊案，更為地方爭取許多建設及長者免繳健保費、學童與導師免費營養午餐、新營交流道增設閘口解決塞車問題、新營全民運動館、新東里立體停車場等，為民服務一步一腳印戰戰兢兢。

蔡指出，自己選票在那裡？能拿到多少票？自己也不知道，只能靠勤跑基層、認真問政、努力爭取地方建設及市民福利來尋求選民對他的繼續支持，在最後關頭，懇請鄉親用選票支持，讓他成功連任繼續為地方發聲。