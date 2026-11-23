周六要投票了，民進黨新竹市長候選人莊競程持續談政見，今在民眾黨前秘書長謝立功陪同下和新竹市的新住民姊妹舉行「客廳會」。莊競程說，好的政見不分黨派，他要成為跨黨派的「全民市長」，讓新竹市成為多元族群共融、幸福生活的城市；謝立功也稱讚莊競程非常關心新住民權益，並給予莊競程許多務實可行的政策建議，希望莊擔任市長後能積極推動。

莊競程今早配合越南語手板向多位來自越南的新住民姊妹說明政見。前移民署署長謝立功也陪同，表示新住民政策及子女教育問題，需要的是務實可行的解方。他肯定莊競程選前持續走進新住民家庭傾聽需求、交流政見，特地到場表達支持。

莊競程表示，剛來台灣的新住民不論是辦理戶政、就醫、社福或處理勞資爭議時，最容易因為語言卡關。他承諾，未來「1999市民服務專線」將建立三方通話機制，優先提供越南語、印尼語服務，讓語言不再是求助的門檻。

莊競程指出，新住民不該只是政策服務的對象，更應該是「決定市政」的夥伴。新竹市「新住民照顧輔導委員會」目前以市府副局處長為主，新住民團體代表及專家學者僅2席，莊競程承諾增至6席，其中新住民身分至少3人，並上網公開會議紀錄，委員提案市府須在30天內書面回覆，接受新住民檢驗。

莊競程提到，現行創業制度讓新住民難以通關，除了要跑商業登記、食品安全、稅務等多個窗口，還存在語言與文化落差。他承諾設立單一窗口及「新住民創業陪跑團」，整合商業登記、稅務、品牌行銷、電商與展售通路資源，陪新住民把專長變成事業。

針對新住民二代教育問題，謝立功建議升級「校園智慧通App」，內建越南語、印尼語、泰語等AI雙語對照，並為小六升國一、國九升高一的新住民家庭編印多語升學指南，舉辦備有母語通譯的升學諮詢活動，避免孩子因資訊落差吃虧。

謝立功指出，108課綱要求國小開設本土語文（含新住民語）選修課程，但現行按節計酬、無寒暑假薪資的制度，讓許多具母國大學學歷的新住民媽媽不願教書。建議將鄰近3至4所國中小組成共聘學群，讓教職成為新住民穩定的工作選項，不僅解決師資不足，也提升新住民家庭的光榮感，創造多贏。

此外，謝立功聆聽現場新住民的意見後，也進一步提出「新住民里長」構想。「新住民里長」並非額外編制里長，而是由市府指派或委託熱心、熟悉新住民事務的地方人士，讓新住民遇到問題時，也能快速有效群求協助與資源。

莊競程說，除了他提出的政見以外，謝立功給予的教育政策建議也都相當務實，尤其許多新住民最關心在意下一代的教育與出路，未來他若擔任市長，一定會審慎思考政策方向，尤其廣納新住民團體的真實想法。