賴清德、蔡英文兩位總統共同為民進黨基隆市長候選人童子瑋站台，國民黨文傳會主委陳以信今表示，兩位總統高規格力挺，但政治背書不能取代候選人對誠信問題的說明責任；兩位總統可以替童子瑋站台，卻不能替他回答論文疑點，更不能替他保證參選最基本的政治誠信責任。

陳以信指出，竹北市長候選人邱臣遠競選團隊總幹事翟本喬已公開質疑童子瑋論文與學長論文多處文字重合，甚至提出28項數據中21項計算錯誤、研究結論前後矛盾等具體問題。童子瑋陣營卻始終未逐項提出完整解釋，只以政治抹黑回應。他質疑，難道數據算錯也是政治抹黑？研究內容前後矛盾，也能用一句符合標準帶過？

陳以信表示，外界將童子瑋論文爭議形容為「林智堅2.0」，民進黨更應正視過去處理學術倫理爭議的標準。政治人物面對質疑，都有責任提出證據、公開說明。他強調，市長是城市的領導者，誠信是最基本的要求；候選人如果連自己的論文疑點都無法清楚回答，市民當然有權質疑他是否具備擔任市長所需的誠信與責任感。

陳以信要求童子瑋公開完整論文比對報告，逐項回應外界提出的具體疑點，並尊重海洋大學獨立調查。兩位總統的支持不能代替事實，政治聲量不能取代誠信檢驗。