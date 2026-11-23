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台東縣長激戰 陳瑩再質疑炒地皮 吳秀華：冷飯熱炒已說明過
台東縣長藍綠候選人激戰，繼昨日指控國民黨候選人吳秀華迴避九大案之後，民進黨候選人陳瑩今天持續追打吳秀華出售東映渡假村土地，買賣收入存在5千萬元落差未說明清楚，令人聯想至炒地皮。吳秀華表示，此事她已經公開回應過，也一再清楚表達立場，希望選舉回歸正面競爭，不要再以負面操作模糊焦點。
陳瑩19日指控，吳秀華出售東映渡假村土地獲得1億元，卻僅申報5千萬元，「5千多萬元去向不明」，涉申報不實。吳秀華解釋，此筆錢「源於土地買賣合約中付款日期與先後順序的安排，在申報時點前可能尚有款項未全數到位」，財產落差為時間差所致。
陳瑩競辦今天進一步指出，依照財產申報規定，出售資產未收款項，應明載財產申報第10點「債權」項目，並詳載時間及原因，但吳秀華2025年11月1日監察院財產申報及2026年9月2日候選人財產申報資料，「債權」欄位皆空白，等同沒有「資產售出未收款項」。
陳瑩今早與競總總幹事劉櫂豪與榮譽顧問賴坤成合體陪同掃街。車隊出發前，陳瑩表示，吳秀華以「買賣時間差」回應，但歷年申報的債權欄位皆為空白，且土地交易時間已超過一年，若非財產申報不實，便是交易金額浮報，更令人聯想至炒地皮，應坦然面對、講清楚
吳秀華回應，相關問題她已經多次公開回應，也一再清楚表達立場，選舉已經進入最後階段，與其不斷操作爭議、製造對立，不如把時間與心力放在人民真正關心的事情上。
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