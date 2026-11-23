國民黨新北市長候選人李四川今在臉書分享一封街掃途中收到的手寫信，寫信人自稱曾在台北市府服務，也擔任十多年新北市文化志工，形容李四川、台北市長蔣萬安及新北市長侯友宜「良善老實不會宣傳」。李四川回應，自己從公務體系基層一路做起，過去總認為該做的事情做好即可，但這次第一次參選後才體會，「該做的事，光是做了還不夠，不大聲說出來，認真做事也會輸給謠言」。

李四川表示，日前街掃車隊進入永和巷弄時，一名女子跑出來追上車隊，將一封手寫信交給他後便離開。李四川指出，信中女子表示，自己曾在台北市府服務，也擔任十多年新北市文化志工，並寫道李四川、蔣萬安、侯友宜「良善老實不會宣傳」，甚至連「守護雙北600萬市民用水」這類重要政績，也是由街坊民眾說出來。

李四川說，自己40多年來在公務體系從三職等做起，一個職等一個職等往上，「基層的痛與苦，我非常理解」。對於信中提到的內容，李四川表示，自己一直認為「不讓市民喝到光電水」是基本的事，也是做市政者最低的底線，因此過去做了之後，也沒有特別想過要拿出來宣傳。

不過，李四川表示，這是自己第一次參加選舉，才發現「原來不是每個人都把它當底線」，也體會到該做的事除了做完之外，還必須讓市民知道，否則認真做事也可能被謠言掩蓋。

李四川也表示，自己40多年來的初衷不會改變，「該堅持的我一定堅持到底」。他認為，公務員要的不多，是願意扛責任的主管，以及會替基層著想的長官，「這比任何漂亮話都重要」。

李四川最後感謝寫信的「陳小姐」，以及過去曾與他一起工作的同仁，並表示「對的事我會繼續做，李四川就是李四川」。