等公車不只是等待，也能成為閱讀、充電的生活空間。民進黨新竹縣長候選人鄭朝方今天表示，未來將以竹北「星際候車亭」為成功經驗，把特色候車亭與智慧站牌逐步推展至竹縣13鄉鎮市，讓各鄉鎮市都能依照自己的地景、文化與交通需求，改善每天等車的地方。

鄭朝方表示，星際候車亭延續「打開公所」的構想，透過漂書書櫃把閱讀空間延伸到街上，也以低耗電電子紙站牌提供預估到站時間與末班車動態。過去也有其他城市融入海洋意象候車亭等，針對接電不易的站點規畫太陽能電子紙站牌。新竹縣也能依各站的使用需求與環境條件，選擇合適的設計與技術。

鄭朝方表示，特色候車亭要從鄉親的日常出發。沿海站點可依季風與日照安排開口及遮蔽，讓等車的人有地方避風；客庄可從街屋尺度、屋簷與地方工藝取材，讓候車亭自然融入街景；山區則可邀請部落共同規畫，討論如何在站名與候車空間呈現在地語言與文化。

鄭朝方指出，將優先盤點校園、醫療院所、市場及轉乘站周邊，並把班次較少、候車時間較長的站點納入評估。除了遮陽避雨、夜間照明與座椅，也要檢視從人行道走到候車亭、再到上車處的動線，讓長輩、輪椅使用者與推嬰兒車的家長都能安心候車。

鄭朝方表示，智慧候車將從站牌延伸至整段旅程，整合縣內公車動態資訊，依站點條件設置電子紙站牌，並評估運用AI分析歷史行車紀錄及即時路況，提高尖峰時段到站預估準確度；也將透過搭乘、轉乘資料，檢視放學、就醫及跨鄉鎮轉乘需求，作為調整班次與接駁服務的依據，讓民眾出門、候車及轉乘更便利。