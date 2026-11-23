新北市長選戰倒數5天，民進黨候選人蘇巧慧今上午面對李四川競辦再追問「曠世智能」獲政府資金投資爭議時，未直接回應相關指控，並呼籲選民11月28日「投票給你想要的生活」。李四川競選辦公室發言人郭音蘭今大酸，蘇巧慧家族長期享有政治資源，「特權蘇家如何能體會一般庶民的生活？」並要求蘇巧慧正面說明曠世智能爭議。

蘇巧慧胞妹蘇巧純曾擔任董事的曠世智能，在蘇貞昌擔任行政院長期間，獲國發基金及台企銀創投合計約4500萬元投資，近期持續成為藍營攻擊焦點。蘇巧慧過去多次表示，一切依政府規定辦理，妹妹並非公司實際經營者，盼選舉回歸政見與願景比較。

郭音蘭今天表示，面對外界對曠世智能案的質疑，蘇巧慧始終未正面說明，李競辦更指控她對相關問題已有「九次說謊」，並批評民進黨政府為蘇家護航。郭質疑，蘇巧慧如今訴求「投票給你想要的生活」，但一般市民期待的生活，應該是辛苦繳納的稅金能用在公共建設及民生福利，而非讓政治家族取得政府資源。

郭音蘭表示，李競辦認為市民想要的生活有三個層面，首先是不受「特權」影響，政府資源應公平使用；其次是不因政治立場不同而遭到網軍或側翼攻擊；第三則是每個人在法律面前都能受到公平對待，不能出現「有關係就沒關係」的情況。

她批評，蘇巧慧應正面回應曠世智能案，釐清取得政府投資過程是否存在利益衝突，而非以其他選戰訴求迴避問題。郭音蘭並稱，若李四川當選新北市長，將秉持務實、清廉原則，不會讓特定政治家族取得不當利益。

針對曠世智能案，財政部日前向立法院提出書面報告指出，台企銀創投投資曠世智能已依內部規範完成評估及審議程序，並認為曠世智能並非台企銀創投的利害關係人，因此台企銀創投這部分不適用「公職人員利益衝突迴避法」。蘇巧慧也重申，相關資料均依政府規定填寫，不會介入政府部門運作。

不過，曠世智能案的適法性爭議尚未完全平息。立法院財政委員會日前也針對台企銀創投投資曠世智能案召開專題報告，邀集財政部、金管會、廉政署及審計部說明投資評估、效益及適法性；相關爭議目前仍持續成為新北市長選戰藍綠攻防焦點。