選戰進入最後黃金周，藍綠陣營密集掃街、造勢。國民黨候選人江啟臣先前透過與前民眾黨主席柯文哲合體直播、塑造「藍白合」格局，今天由民眾黨新竹市長高虹安陪同車掃，且從江的「大本營」山城地區出發，積極爭取民眾黨支持者的選票。

江啟臣昨日深入何欣純本命區大里、太平拜票，今天高虹安與立委楊瓊瓔陪同車掃，從石岡豐勢路出發，也是江啟臣「本命區」，沿途行經神岡、潭子、大雅，晚間到烏日參加吳瓊華議員競總成立晚會。

高虹安表示，今天到台中市車掃，是她請假之後第一次外縣市的車掃，她與江啟臣副院長之前在立法院是好同事，江在立法院的表現與能力，大家有目共睹，也是非常有實力的一位候選人。

高虹安說， 她過去擔任不分區立委的時候，第一個服務處就是開在台中，所以對台中也算熟悉，加上盧秀燕市長先前多次來到新竹市幫她應援，今天希望能夠來幫江副院長加油打氣，江的政見接軌國際，也能夠延續基礎務實的施政，希望江繼續在台中接棒盧市長的政績，將台中市帶往旗艦城的願景。

高虹安強調， 台中是製造業前瞻的城市，新竹是科技業非常有高度的城市，未來兩個城市一定會好好的合作，一起來拼出台灣最重要的經濟發展。

江啟臣指出，她與高虹安過去是立法院的同事，加上高第一個經營的地方選區是在台中，台中有很多的支持者，所以今天邀高虹安來車掃，相信高虹安的支持者也站出來力挺江啟臣。江強調，他媽媽就是新竹人，所以對新竹也蠻熟悉，我們一起當選，未來台中跟新竹市還有很多可以合作的地方。

國民黨台中市長候選人江啟臣今天由民眾黨新竹市長高虹安陪同車掃，且從江的「大本營」山城地區出發，積極爭取民眾黨支持者的選票。記者余采瀅／攝影