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「第一場外縣市車掃」獻給江啟臣 高虹安跨區助攻搶小草票
選戰進入最後黃金周，藍綠陣營密集掃街、造勢。國民黨候選人江啟臣先前透過與前民眾黨主席柯文哲合體直播、塑造「藍白合」格局，今天由民眾黨新竹市長高虹安陪同車掃，且從江的「大本營」山城地區出發，積極爭取民眾黨支持者的選票。
江啟臣昨日深入何欣純本命區大里、太平拜票，今天高虹安與立委楊瓊瓔陪同車掃，從石岡豐勢路出發，也是江啟臣「本命區」，沿途行經神岡、潭子、大雅，晚間到烏日參加吳瓊華議員競總成立晚會。
高虹安表示，今天到台中市車掃，是她請假之後第一次外縣市的車掃，她與江啟臣副院長之前在立法院是好同事，江在立法院的表現與能力，大家有目共睹，也是非常有實力的一位候選人。
高虹安說， 她過去擔任不分區立委的時候，第一個服務處就是開在台中，所以對台中也算熟悉，加上盧秀燕市長先前多次來到新竹市幫她應援，今天希望能夠來幫江副院長加油打氣，江的政見接軌國際，也能夠延續基礎務實的施政，希望江繼續在台中接棒盧市長的政績，將台中市帶往旗艦城的願景。
高虹安強調， 台中是製造業前瞻的城市，新竹是科技業非常有高度的城市，未來兩個城市一定會好好的合作，一起來拼出台灣最重要的經濟發展。
江啟臣指出，她與高虹安過去是立法院的同事，加上高第一個經營的地方選區是在台中，台中有很多的支持者，所以今天邀高虹安來車掃，相信高虹安的支持者也站出來力挺江啟臣。江強調，他媽媽就是新竹人，所以對新竹也蠻熟悉，我們一起當選，未來台中跟新竹市還有很多可以合作的地方。
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