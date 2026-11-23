拚連任的屏東縣長周春米今北上台中陪同市長候選人何欣純一起在何的本命區太平、大里車掃。出發前，何欣純特別送給周春米霧峰農會產製的初霧「純米」吟釀清酒，表示其中有純有米，希望未來兩人可以為酒代言。周春米也回贈屏東「鵝樂」吉祥物與金松辣椒醬，祝福何順利當選。

何欣純說，很感謝五星級縣長周春米特地來台中相挺，期待透過城市治理交流，將好的市政經驗帶進大台中。今天有純有米，所以特別準備曾獲世界獎牌的「霧峰初霧．純米吟釀」，祝福兩人雙雙勝選。她也送出寵物活動限定版飄帶，以「Number旺」象徵屏東與台中都是第一名，城市之間共榮共好。

周春米說，何欣純歷經三屆議員、四屆立委，從政經驗豐富，以前就常跟她學習。今天特別帶來屏東的「鵝樂」象徵台語「呵咾」替何欣純加油打氣。尤其過去立法院黨團開會時，喜愛吃辣的欣純總會帶「東泉辣椒醬」讓大家配早餐，今天換她送上繫著小米飄帶的「金松辣椒醬」，讓何欣純也能品嘗屏東家鄉味。

對於曾宣稱25日獲得蔡英文前總統此次選舉全國唯一一場車掃，目前已知由基隆市長候選人童子瑋搶走。何欣純說，給予祝福，因為城市間要共好，也要互相打氣，一起「凍蒜」。至於江啟臣今有高虹安陪同掃街，她表示，政黨之間的結盟，那是各政黨的選擇，相信市民朋友關心的不是政黨之間的誰合不合，而是關心可以邀請誰能來談城市治理。像她邀請周春米縣長就是很好的例子，可以向周春米學習城市治理。何欣純今晚7時亦將由台南市長黃偉哲陪同走訪西區及中區。

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拚連任的屏東縣長周春米（左）回贈屏東「鵝樂」吉祥物與金松辣椒醬給何欣純，祝福何順利當選。記者黃寅／攝影

民進黨台中市長候選人何欣純（右）特別送給周春米霧峰農會產製的初霧「純米」吟釀清酒，表示其中有純有米，希望未來兩人可以為酒代言。記者黃寅／攝影

拚連任的屏東縣長周春米今北上台中陪同市長候選人何欣純一起在何的本命區太平、大里車掃。記者黃寅／攝影