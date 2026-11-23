有網路貼文稱民進黨台北市長候選人沈伯洋車隊掃街時，警方未控制紅綠燈，車隊遇紅燈該停就停，除非現場有員警指揮。台北市警察局今澄清，執行遊行掃街交通疏導勤務不分黨派，均依一致標準執行，視車流狀況彈性管制號誌。

北市警局表示，針對依法申准舉行的遊行、掃街活動，均會視活動規模及現場需求，派遣必要的前導及側衛警力，保障活動順利進行及參與人員安全。

市警局指出，針對活動沿線多時相號誌或交通狀況較複雜的路口，為兼顧交通順暢與用路人安全，均會視現場車流狀況，彈性實施號誌管制及交通疏導，協助車隊安全通過。

市警局說，視主辦單位需求、現場交通狀況及維護群眾安全等因素，執行相關勤務，不因政黨或團體不同而有所差別，將持續秉持專業、中立原則，兼顧合法活動進行與市民用路權益。