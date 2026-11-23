彰化員林國宅商場產權及公共設施管理爭議延燒多年，住戶擔心政權交接後，問題遭擱置，今天邀請4名彰化縣長候選人到場，簽署「員林國宅居住正義與公安承諾書」，請候選人正面回應住戶訴求。國民黨候選人魏平政親自出席，無黨籍候選人邱建富則由競選總部執行長柯金德代表，縣府也派員到場說明。

員林國宅共有900多戶，1、2樓商場及地下室產權由民間企業標得後，雙方因停車管理、管委會席次及施工安全等問題產生歧見，多年協調未果，甚至歷經訴訟。管委會為避免爭議在政權交接期間遭到擱置，邀請各陣營親自到場簽署承諾書，接受住戶與選民檢驗。

彰化縣府由機要秘書陳柏村代表出席。他表示，5年前社區反映公共設施老舊，王惠美要求相關單位研究法令，順利於2022年撥付8000多萬元公共基金，協助電梯汰舊換新，改善住戶出入便利性。針對管委會提出的訴求，縣府上周已請相關單位著手處理，包括商場安全疑慮，將由建管單位到場檢查；若有違反相關法令情形，將要求改善。

陳柏村也說，針對縣府過去處分的適法性是否有疑慮，已請政風處調查，向鄉親交代；至於欠繳管理費是否能改採其他方式處理，也會請法制單位研究。

魏平政質疑，員林國宅問題延宕多年，不解民進黨立委陳素月過去這些年如何協助處理。他以律師專業指出，政府法令應有一定完備程度，不同住宅大樓及建築物也有相應法規，認為問題並非單純人為因素，而是法規解釋與適用上出現落差，不應讓住戶長期陷入困境。他表示，今天主要是來了解居民想法，對於提出的訴求會進一步研究，只要有需要他協助的地方，也會全力以赴。

柯金德表示，邱建富今天因掃街行程無法到場，但邱在擔任彰化市長期間，最擅長處理疑難雜症，對於這類陳年問題有能力解決。他認為，目前縣府、標商與住戶陷入僵局，形成三輸局面，王惠美執政8年也未能徹底解決；若邱建富當選，將運用行政裁量權專案處理，依法尋求解決方案。