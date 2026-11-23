民眾黨前主席柯文哲表示，依羈押他的標準，民進黨新北市長候選人蘇巧慧、高雄市長候選人賴瑞隆應馬上收押；國民黨文傳會主委陳以信針對國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩競辦遭搜索，指是選舉奧步。法務部今對蘇、賴、徐司法處遇不同表示，個案是否涉及違法，應由檢察官依具體事實及證據認定，法務部對於具體個案不干預、不介入、不指導，尊重檢察官依法行使職權。

柯文哲今天上午接受廣播節目「千秋萬事」主持人王淺秋專訪，先批判民進黨台北市長候選人沈伯洋的政見，柯並表示，按照民進黨政府關押柯文哲的標準，蘇巧慧、賴瑞隆應該馬上收押。

另方面，國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩因助理遭檢調偵訊絕食抗議，今凌晨傳身體不適緊急送醫，國民黨文傳會主委陳以信聲援說，選前8天大動作搜索、扣押競辦電腦，讓候選人無法專心拜票，反而被迫在地檢署前絕食抗議「選票還沒投，司法爭議就先攪亂選戰，這是最可惡的選舉奧步」。

據了解，蘇巧慧的相關爭議是她的胞妹蘇巧純擔任董事的曠世智能公司，接受政府及公股資4500萬元，民眾黨已提出告發，但未見檢方查辦，面對質疑，蘇巧慧回應「一切依規定辦理」、「本人絕無介入」。

賴瑞隆被國民黨陣營指控接受雲豹能源相關政治獻金300萬元，質疑檢調未發動偵辦，賴對此回應「抹黑造謠」。

徐欣瑩部分則是檢方偵辦民進黨竹北市長候選人曾聖凱遭散布不實不雅影片案，本月20日拘提徐欣瑩的李姓女助理並查扣徐的辦公室電腦，徐為此在新竹地檢署外展開絕食抗議。

民進黨高雄市長候選人賴瑞隆。聯合報系資料照

民進黨新北市長候選人蘇巧慧。聯合報系資料照