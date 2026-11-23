「洋流」支持者（小水滴）近期接連引發爭議，國民黨文傳會主委陳以信今表示，玉山排雲山莊有人試圖降下中華民國國旗、換掛洋流旗，淡水河應援活動發生撒冥紙爭議，大安森林公園造勢後又遭質疑留下大量垃圾；從國旗尊嚴到環境保護，一連串爭議不能輕描淡寫，民進黨台北市長候選人沈伯洋應出面說明並約束支持者的不當行為。

陳以信指出，排雲山莊的國旗幸有管理員及時制止才未遭撤換；淡水河撒冥紙事件已引起環保疑慮；大安森林公園的垃圾問題，儘管競選團隊表示已清理，仍有必要釐清。政治熱情不能成為忽視公共規範的藉口。

陳以信表示，沈伯洋不能只接受小水滴的熱情支持，卻對相關爭議置身事外；他應公開要求小水滴停止擅動國旗、任意拋灑物品及破壞環境整潔等不當行為，並協助查明相關事件責任。

陳以信表示，支持者有政治表達自由，但也必須尊重國旗、公共秩序與環境保護。沈伯洋應親自出面制止不當行為，不能讓政治造勢的熱情模糊了應有的界線。