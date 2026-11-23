國民黨立院黨團提出普發現金2萬元，僅管民進黨、民眾黨反對，不過綠營多位立委應參選縣市首長未到場，上周五三讀通過。民眾黨更直呼是綠營有選情考量，身兼立委民進黨台北市長候選人沈伯洋直言，不能夠因為今天選舉去打破這樣的原則，如果金額變高而要舉債，他反對。

沈伯洋強調，對於普發的態度非常簡單，有三個原則就是要有紅利、照顧弱勢有剩餘、不能舉債，現在有一定程度的紅利尤其是跟AI、科技有關的紅利，對於弱勢的照顧這次追加預算及總預算都有提出，在不舉債的狀況下，就可以做到普發。

沈伯洋強調，如果今天把普發的金額提高變成要舉債他不贊成，不能夠因為今天選舉去打破這樣的原則，今天因選舉想去打破這些原則，看起來是對方，還是要再講一次，「就是他們每次只要講別人是什麼，就表示他們自己在做」。

此外，沈伯洋選前之夜地點仍未決定，沈表示，北市現在要找到場地不是那麼容易，目前比較大的場地都沒有搶到，但是團隊有一些比較創意的做法希望跟傳統的造勢場不一樣，但最後的階段就是投票率，如果最後雖支持但是沒有出來投票，那也變得沒有任何意義，選前之夜的舉辦，還是希望大家更能夠有參與感，讓大家更想要出來投票。