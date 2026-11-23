基隆市長選戰倒數5天，兩位出身基隆的影劇工作者、導演周美玲與金鐘編劇詹傑近日先後發文，周美玲期待基隆能有更積極的文化治理，讓更多影視工作者「回家創作」；詹傑說，基隆「除了下雨和夜市，還有很多值得被記憶的故事。民進黨市長候選人童子瑋說，感謝導演、編據對基隆的期待，未來他一定全力推動影視產業的發展。

周美玲表示，基隆有很多有意思的故事，她非常想回到基隆拍片，但劇組基於成本考量，最後總會轉往資源更豐沛的地方拍攝。最近她在基隆聽到一句話：「留存最長久的廣告，通常是電視劇或電影」，也看到童子瑋提出將基隆舊漁會大樓打造為「基隆影視戰略中心」，並主張市府不只會協助，甚至可以投資。

周美玲表示，正濱漁港旁的舊漁會大樓，是一棟非常美麗典雅的古蹟，幾年前剛整建完成、還在試營運時，她曾受邀參加文化座談，當時大家都驚訝於建築之美，也深深期待它能被活化利用；但沒想到這三年卻一直被閒置、長期處於關閉狀態，令人惋惜。她表示，希望提出前述政見的童子瑋選上後能說到做到，讓基隆有更積極的文化治理，孕育更多影視與文化作品。

詹傑則說，看到台北提出串聯城市歷史記憶的文化路徑，就會覺得基隆其實還有很多可以做的地方，如何把城市裡已經存在的歷史、空間與故事重新整理出來，是基隆文化發展的重要課題。

詹傑表示，前市長林右昌任內，比較有記憶性的包括沙灣歷史文化園區，把要塞司令部官邸、校官眷舍、1884清法戰爭紀念園區法國公墓、西班牙諸聖教堂遺址重新介紹給大家，另外還有正濱漁港及舊漁會大樓。他認為，這些地方本來就承載基隆的歷史記憶，也證明基隆除了日常生活印象之外，還有非常豐富的城市文化內容可以持續被整理、轉譯與創作。

童子瑋說，感謝導演、編據對基隆的深厚情感與期待，他一直相信，基隆的故事值得成為更多影視作品的舞台，未來他一定全力推動影視產業的發展，讓更多創作者回到基隆，讓世界透過影像看見基隆。他相信一座城市的進步，需要文化的深度與記憶，未來他會努力讓基隆成為創作者的舞台，讓更多屬於基隆的故事被看見。