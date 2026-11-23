嘉義市第12屆市長、市議員、里長選舉及全國性公民投票第22案，周末28日登場，選戰最後倒數，嘉義市選舉委員會昨天起一連3天，在蘭潭印刷廠印製選票，市長、市議員及公投票合計印製65萬多張。為確保選票印製及保管安全，印刷廠內外全程錄影，警方派員戒護，消防局也派遣消防車進駐待命，選票完成印製後，將由警方戒護運送，並實施24小時監控及專人看守。

兼任選委會主任委員的副市長陳永豐昨天及今天上午，由總幹事楊張建南、副總幹事楊俊銘陪同前往印刷廠，了解選票印製進度，並叮囑工作人員謹慎執行印製、清點及包裝作業，務必確認選票內容與數量正確無誤，也慰勉選委會、警察局及消防局投入選務工作的同仁。

選委會說，印製全國性公投第22案公投票22萬3089張、市長選舉票21萬7540張，市議員第1選舉區9萬7329張、第2選舉區11萬9934張，均依戶政事務所統計的投票權人數及選舉人數印製。

選票印製作業昨天起至明天分階段進行，昨天印製公投票及市議員第1選舉區選舉票，今天印製市長及市議員第2選舉區選舉票，24日由區公所辦理里長選舉票印製。

選票安全層層把關，印刷廠內外全程錄影，警方在周邊及出入口派員戒護，工作人員須配戴識別證並接受出入查驗，消防局也派遣消防車進駐待命。選票印製完成後，由警方戒護運送至選委會4樓大禮堂保管，現場實施24小時錄影、專人看守及警方蒐證，防止選票遭竄改或發生意外。

後續選務作業已排定，25日由東、西區公所人員辦理選票初點，26、27日再由各投開票所主任管理員及主任監察員複點。完成清點後，選票繼續存放於選委會4樓大禮堂，直到28日投票日上午，由各投開票所主任管理員及主任監察員領取，送往指定投開票所。

嘉義市選委會提醒，28日投票日，選民前往指定投開票所時，務必攜帶國民身分證、印章及投票通知單，踴躍行使公民權利，完成投票。

嘉義市第12屆市長、市議員、里長選舉及全國性公民投票第22案，周末28日登場，選戰最後倒數，嘉義市選舉委員會昨天起一連3天，在蘭潭印刷廠印製選票。圖／嘉市選委會提供

嘉義市第12屆市長、市議員、里長選舉及全國性公民投票第22案，周末28日登場，選戰最後倒數，嘉義市選舉委員會昨天起一連3天，在蘭潭印刷廠印製選票。圖／嘉市選委會提供

嘉義市第12屆市長、市議員、里長選舉及全國性公民投票第22案，周末28日登場，選戰最後倒數，嘉義市選舉委員會昨天起一連3天，在蘭潭印刷廠印製選票。圖／嘉市選委會提供

嘉義市第12屆市長、市議員、里長選舉及全國性公民投票第22案，周末28日登場，選戰最後倒數，嘉義市選舉委員會昨天起一連3天，在蘭潭印刷廠印製選票。圖／嘉市選委會提供