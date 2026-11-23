台中市有市民在網路貼文指疑似市長候選人江啟臣團隊的人進入他家騎樓，對著門牌拍照，而他家門口張貼了支持何欣純的海報，讓他感到很害怕，並擔心家人和住家的安全，同時也向警方報案。

何欣純今受訪時說，現在是21世紀，是一個民主的社會，每個人都有權利表達自己的聲音，每個人都有權利選擇自己之所愛。個人的政黨傾向或是政治立場都不應該被拍攝，被特別關注。因為台灣是一個民主自由的社會跟國家，所以她覺得這件事覺得太離譜了，太錯愕了，也匪夷所思。

她說，會鼓勵如果市民有因為這件事感受到恐懼，該去報案就去報案，如果有報案會全力相助。

從網路上的影像看來，有穿著江啟臣團隊衣服的一男一女兩人，昨天清晨6時許到南區一處民宅，男的走近民宅，女的則站在騎樓邊拿著手機拍照，後來有兩人陸續從屋內走出來與他們交談，這兩名男女隨後即離去。

江啟臣表示，內部人員已在釐清，也有跟警方去了解，目前沒有任何違法的情事。但會提醒所有拜票人員，有時候支持者很熱心，但是可能有一些會讓人家誤會，甚至產生一些困擾。

江啟臣謝謝支持者幫忙拉票、催票，但是也提醒大家，不要造成別人的一些困擾跟誤會。