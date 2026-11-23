屏東縣長周春米競選連任推出的競選小物「小米健康梳」受到歡迎，之前一發放就馬上被搶拿一空，今再度登場，競選總部表示，即日起在屏東市、潮州、東港及恆春4處競選總部同步開放領取，每人限領一份，數量有限、送完為止，鄉親們要把握機會。

每到選舉候選人就會推出競選小物，有別於一般常見的口罩、面紙包，這次周春米競總推出的「小米健康梳」可愛又實用，有人拿來按摩，也有人拿來「嚕毛小孩」，不僅大人、小孩喜愛，毛小孩也很喜歡，成為近期不少支持者詢問的人氣小物。

競選總部指出，感謝各地「米粉」熱情支持，希望透過這份貼心小物回應鄉親的期待，也讓大家感受到滿滿的溫暖與心意，讓大家梳起來、順起來、亮起來，也呼籲鄉親11月28日一定要出門投票支持。

小米健康梳四大發放地點，周春米屏東競選總部：屏東市公園路69號；東港競選總部：東港鎮新義路172號；潮州競選總部：潮州鎮四維路106號；恆春競選總部：恆春鎮恆西路33巷11弄36號。

屏東縣長周春米競選連任推出的競選小物「小米健康梳」，即日起在屏東市、潮州、東港及恆春4處競選總部開放領取。圖／周春米競總提供