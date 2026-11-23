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柯文哲稱選沈伯洋當市長是頭殼壞去 蔣萬安：柯主席還是非常關心市政
民進黨台北市長候選人沈伯洋先前表達有意向曾擔任台北市長的跨黨派政治人物請益市政，民眾黨創黨主席柯文哲今接受專訪表示，到這一秒都沒人跟他說沈伯洋要見他，怎麼敢來，「一定被我K一頓」，還稱真的要給民進黨立委沈伯洋當台北市長？「頭殼壞去！」蔣今被問到柯的說法，蔣萬安說，柯主席還是非常關心市政。
蔣萬安今天一整天陪民眾黨議員、議員候選人車掃，蔣說，柯主席也特別強調，對於今年的選舉，柯也認為必須要志同道合的朋友一起努力。所以不管日前參加民眾黨造勢大會，他對我很多的建議，還有不管日前特別提醒，包括社宅持續興建，包括財政紀律的重要性等，所以讓他在柯打下基礎下推動各項市政。
蔣說，所以他就是持續的為台北這座城市，為所有的市民創造更大的福祉，就會一起努力結合民眾黨的夥伴，共同朝這個目標一起前進。
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