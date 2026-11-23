九合一選舉投票前夕，在野推進福利加碼，行政院長卓榮泰已宣布不副署老福法及老農津貼，但政院卻只放話「該給老農的錢不會少」；至於普發現金2萬元，卓揆似乎有意拖過選舉再出招，各陣營都在盤算得失，白營當心被卓反將一軍。不管如何，結果都是人民想多拿一點錢回來都得看民進黨的臉色。

民進黨政府在選舉年推動老農津貼、普發現金，司馬昭之心路人皆知，只是未料在野黨操作加碼，卓榮泰祭出不副署抵抗；至於對於選票的得失，卓不說，改由政院知情人士放話「該給老農的錢不會少」，多少還是會擔心老農選票流失。但是在野黨版本是1.5萬元，政院版是1萬元，少了就是少了，民進黨的牛皮不怕戳破？

重頭戲在於普發現金2萬元，卓榮泰四處站台，講水庫光電板、中央地方財政分配、中央育兒新政及地方建設，就是不提普發現金，閃避態度一如13名綠委在立法院三讀通過《全民共享經濟成果及穩定民生特別條例》當日的缺席。

有意思的是，13名綠委除沈伯洋、蘇巧慧等10人參選縣市長，林月琴競選苗栗市長，未參選的王定宇及楊曜也缺席表決投票，兩人不屬黨團「參選縣市長豁免動員」之列，不知在閃躲什麼？

如果加上民眾黨的8席，一場明明表決會贏的三讀法案，綠營卻糗態畢露地「避戰」，10名參選縣長的綠委豁免動員，林月琴勉強也算，王定宇及楊曜沒投票，黨團也不過問，擺明放水，難怪在民眾黨批民進黨一邊喊違憲、債留子孫，一邊卻放任綠委缺席。

喜歡和在野黨講「直球對決」的卓榮泰這次表現異常，綠營新戰神張惇涵也保持沉默，僅由發言人發布新聞稿回應，表示政院將審慎研議因應作為。字裡行間並未透露下一步，卓榮泰是否再度不副署及宣布時間也受到關注。

在實務來說，卓榮泰拖過選舉再宣布下一步，在政治觀感上容易被解讀為避免得罪選民而刻意拖延表態，但民眾黨也不必高興太早，以為在這場表決已經得分，那就太低估卓榮泰了。

卓榮泰上任後曾8度依照憲法向立法院提出覆議案進行正面對決，但均遭否決，第二年改採不予副署架空立法權，卻美其名為「願意接受立法院倒閣檢驗的直球對決」，逼迫在野黨選擇妥協或提倒閣解散國會，裝腔作勢的直球對決結實打中民眾黨的要害。

這次普發現金２萬元法案三讀，卓榮泰可能在選後再度不副署，但也有可能改採覆議，因民眾黨在三讀時已投反對票，若行政院改採覆議，不僅在票數有翻盤機率，也能將壓力重新丟回給民眾黨。卓榮泰已創諸多憲政先例，研發「絕對否決權」，如果能裂解藍白，還有什麼不敢做？

只是，賴卓玩爛憲政體制，這堂政治課昂貴無比，可以預期的是選舉結束後，這三項法案仍難「復活」，人民落袋的還是1萬元，老農津貼縮水至1萬元，老福法長者有條件免健保費轉向「地方自求多福」。

民眾如果對政治有所觀察，應清楚賴卓體制教會我們的事。無論多麼艱深的憲法條文解釋，行政院在意人民福祉，但更在意會投民進黨的特定族群；如果要發錢，「功勞必須歸執政黨」，賴卓底線不是「該不該給」，而是「誰有權決定給多少」，自己的立委可以大方缺席投票，還能罵在野黨「粗暴立法」，侮辱人民智商，莫過於此。