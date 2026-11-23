民進黨高雄市長候選人賴瑞隆揭發，網路疑似有人流傳販售變造音檔不利選情，已報警處理。國民黨市長候選人柯志恩表示，前市長吳敦義也曾因偽造音檔影響選情，選前「奧步」層出不窮，支持提告釐清事實，然而過去也有很多綠營候選人選前指控，卻都不了了之，這點值得注意。

賴瑞隆競總昨晚揭露，網路流傳販售賴瑞隆錄音檔，涉深偽、變造，試圖影響選舉結果，甚至有特定人士協助傳播，已向警方報案。

針對對手賴瑞隆發生疑似變造音檔一事，柯志恩表示，她沒看過、也沒聽過，所以對此事無法做細節描述。

柯志恩進一步指出，過去吳敦義市長也曾因偽造音檔對選情造成非常大影響，選舉將近，非常多「奧步」層出不窮，所以她支持提告、釐清事情真相。

柯志恩提醒，過去很多民進黨候選人在選前提出深偽的錄影帶或錄音帶，但最後司法單位卻都不了了之，這點請大家要多多注意。

1998年高雄市長選舉期間，國民黨市長候選人吳敦義與民進黨候選人謝長廷選情激烈，選前爆發一份吳敦義與女記者的曖昧對話錄音帶，吳敦義38萬3232 票、謝長廷38萬7797 票，尋求連任的吳敦義以4565票之差落敗，最終錄音帶證實為偽造。