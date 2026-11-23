民進黨雲林縣長候選人劉建國今天在屏東縣立委鍾佳濱陪同下，帶領尋求連任的議員蔡岳儒及蔡孟真在口湖鄉車掃，沿途受到熱情選民歡呼、放鞭炮，鍾佳濱讚許劉建國在立院為雲林爭取許多農業補助，包括提高天然災害補助和增加補助項目。兩人異口同聲指雲林和屏東都是農業大縣，將來攜手為農漁民創造更美好的未來。

鍾佳濱指出，雲林和屏東都是農業大縣，尤其雲林過去推動農業首都，成了農業龍頭，劉建國雖在立法院衛環委員會，但對農業非常關心；常看到劉為農民發聲、爭取權益。例如農民最關心的天然災害救助，過去額度只有11萬8000元，劉建國和大家努力爭取提高到16萬元，未來更希望提升到24萬元；農民看天吃飯很辛苦，過去災害補助比例只有20%，現在也增加到25%。

他認為未來還需要持續爭取更多中央建設與補助，把農漁民需要的資源落實到位，所以需要像劉建國這樣願意努力做事的人擔任縣長帶領雲林持續發展，期待未來讓雲林跟屏東攜手繼續打拚。

劉建國也感謝鍾佳濱遠道前來相挺，他指出，雲林是全國養豬大縣、屏東是全國養雞大縣，兩縣市未來在農業發展將共同努力。對於調整天然災害救助項目包括文蛤、牡蠣、烏魚、吳郭魚等，過去救助額度偏低，如今也都已有逐步調整提升，獲得實際的救助。

他強調，過去有人提出要在沿海設立水產精品區，迄今未見實現，農漁水產講究新鮮，冷鏈物流對提升農漁產品價值相對重要，園區遲遲無法落實，也將影響水產業的競爭力。未來將與農業部合作，透過加工、冷鏈等產業升級，引資設廠實現打造園區，提升農漁產品附加價值，讓農漁民收入更穩定。

屏東立委鍾佳濱到雲林口湖陪劉建國車掃，尋求民眾支持。記者蔡維斌／攝影

屏東立委鍾佳濱到雲林口湖陪劉建國車掃，尋求民眾支持。記者蔡維斌／攝影