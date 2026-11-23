民進黨台北市長候選人沈伯洋昨天舉辦「市民動起來，城市行動展」，在忠孝東路沿線設置六大舞台，人潮一度從人行道外溢至車道，各舞台發放的限量飄帶引發民眾大排長龍瘋搶，沈也喬裝打扮觀察民眾反映。沈伯洋今受訪表示，看到人潮回饋很感動，但對於活動衍生亂象也強調會來改進。

沈伯洋表示，昨天的主角是市民們、表演團體及上台演說市民，會喬裝是因為怕出現後，造成人潮混亂，不希望模糊焦點，變裝一方面可以觀察大家參與程度也不會去打擾到大家，不過昨天看過之後，真的很感動，但動線上有些混亂也是未來必須要改進的地方。

針對昨日蔣萬安團隊大車掃，引發很多亂象，沈伯洋表示，一開始在車掃時就決定不去跟民眾握手或拿東西，考量原因包含車速，且手一旦伸出來握手，民眾就會往前，不過車隊周邊交通警察，會一直叫大家往後退站回人行道，如果要互動的話對方一定不會聽，就會有安全疑慮。

沈伯洋緩頰，相信蔣萬安也知道，可能是因為經過的時候，看到民眾真的很熱情，手才伸出去，但他覺得，不管是自己還是對方，安全這方面真的還蠻重要的。而蔣車隊直播鏡頭也拍到盧秀燕比3號，沈也稱，選舉越來越緊繃，會有各式各樣失誤都蠻正常的，他自己也都蠻常講錯話，可能盧忙中有錯。

不過昨天其中一區展覽區展現Swing舞蹈，卻配網友批評跟中國大陸文革時期舞蹈很像，沈伯洋聽聞直言，「真的對歷史不熟悉」，強調Swing已在國際很有名，代表的是種族衝突後的融合，在台灣去跳起舞搭配音樂，會覺得有一種重現感覺，表演團體很多其實上班族，利用空餘時間練舞，然後跟國際做交流，是一個很強的特色。