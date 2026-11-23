選前超級星期日，國民黨高雄市長候選人柯志恩昨日從山上掃街到海邊，晚間前進對手賴瑞隆的本命區「旗津、小港、前鎮」大車掃，沿途受到市民熱烈歡迎。柯志恩競選辦公室預告，今天下午柯志恩車隊將前進三民區，新竹市長高虹安及台灣民眾黨議員候選人林于凱共同參與，「藍白合」齊心翻轉高雄。

柯志恩車隊昨晚前進「旗津、小港、前鎮」大車掃，自國民黨旗津區黨部出發再前往小港，柯志恩於紅毛港飛鳳寺參香致意後，再轉往前鎮區，最終抵達終點前鎮憲德宮。

車掃路線以綠營優勢選區為主，沿途仍有許多支持者揮舞國旗及應援旗幟喊「凍蒜」，不少路過的機車騎士與汽車駕駛也紛紛向柯志恩比讚喊加油。廟宇上香時出現長長人龍排隊等合照或簽名，更有家長帶雙胞胎嬰兒現身，希望柯志恩抱抱小孩，畫面相當溫馨。

柯志恩競辦指出，跟隨柯志恩車掃的機車貪食蛇隊伍配合路線規畫，從旗津開始一路相隨，機車數量也持續增加，到達前鎮區時已達上百輛。行經前鎮瑞隆路時，道路兩側出現不少支持者迎接歡呼，還有人放鞭炮及煙火，整條街道熱鬧滾滾。

競辦預告，柯志恩今天下午4時展開三民區車掃，除國民黨議員候選人之外，特別邀請台灣民眾黨議員候選人林于凱參與，新竹市長高虹安也會在下午5時陪同柯志恩車掃行列，「藍白合」力拚三民區四席提名議員全上。

國民黨高雄市長候選人柯志恩今天下午將進行三民區大車掃，新竹市長高虹安預計下午5時加入陪同車掃，「藍白合」齊心翻轉高雄。圖／柯志恩競辦提供

國民黨高雄市長候選人柯志恩昨晚前進「旗津、小港、前鎮」車掃，沿途受到市民熱烈歡迎。圖／柯志恩競辦提供

國民黨高雄市長候選人柯志恩昨晚前進「旗津、小港、前鎮」車掃，沿途受到市民熱烈歡迎。圖／柯志恩競辦提供