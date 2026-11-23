競選連任的新竹市長高虹安第二波競選歌曲「新竹午安」MV上線！高虹安競總今說，高虹安四年來的政績、古蹟景點、新竹人的生活、工程師的日常以及大家都來買過、玩過的活動，全在歌詞與MV場景中，搭配上R&B輕快曲風、可愛又有特色的動畫，加上主角人物高虹安，非常吸睛且悅耳，副歌更能讓人輕鬆就朗朗上口，上線半天就吸引破萬觀看人次。

高虹安競總說，近來在高虹安的競選造勢場合，或是競選掃街車上街拜票時都能聽到的「新竹午安、新竹午安…」歌曲，是近來新竹市民詢問度最高的主題，大夥總能朗朗上口副歌的「新竹午安」，但又不知這首是什麼歌，因而不斷向競選總部工作人員打聽這首歌要去哪裡下載或聆聽，因為網路上或YouTube都遍尋不到，大家都在敲碗何時會上線。

而這首歌名就叫「新竹午安」，是高虹安繼首波競選歌曲「新竹有安─因為有你，讓這座城市更有力量」之後第二波競選歌曲，MV於22日傍晚在YouTube上線，而兩首歌曲都極受民眾喜愛，「新竹有安」上線一個多月，觀看人次已破十萬，「新竹午安」上線更是十餘個小時觀看人次就已破萬，顯示MV受歡迎的程度。

「新竹有安」的曲風偏向抒情搖滾，主題則為「因為有你，讓這座城市更有力量」，整首歌曲以鋼琴與弦樂為主配樂，歌詞再以「有你們一路相挺」串連「我一直都在」的市民與高虹安市長的緊密關係，MV以實景拍攝，深深打動人心。

而不同於「新竹有安」，「新竹午安─願新竹每一個明天，都有更好的日常」則走輕快的R&B曲風，MV則是以動畫呈現，以高虹安市長為主角串連全場，並走進新竹市的場景中，包括大家熟悉的東門城、新竹州廳、護城河、科學園區、都城隍廟、新竹體育場、棒球場、工程師開會的日常、新竹人的生活全都入鏡。

另外，動畫中還有許多彩蛋，包括新竹市政府舉辦過的活動與四年來的政績諸如「竹風好市集」、「青草湖秋焰季」、「狗狗公園」、「安心通學步道」、「改善後的新竹棒球場」、「護城河光環境」也都在MV中，大家可以仔細找找，你可以找到幾個？

而歌詞則是帶進高虹安市長四年來的心情寫照以及想為這座城市打造的模樣，「走過風、走過不平坦」、「不同的日常」、「相同的盼望」、「都希望這座城市有更好的模樣」，希望大家能夠「陪著孩子平安長大，打拚的人安心成家」、「讓年輕的人有夢想，讓年老的人有安康」、「真的有安，願新竹每一個明天都有更好的日常」，整首歌曲讓人聽了勵志卻也能讓人心情放鬆。

高虹安競總指出，該MV上線不過十餘小時觀看人數就已破萬，並獲得網友迴響，網友紛留言「人物相似度、場景和建築物都有講究不馬虎！可見虹安市長的細心和用心」、「超喜歡這首歌的」、「好有溫度」、「終於等到市長明星的專屬歌曲，女神萬歲」、「充滿活力的新竹，11/28市長投1號」、「好羨慕新竹人」、「絕美陽光」、「很洗腦，好好聽」、「高虹安怎麼每一首歌都非常好聽」。

競選連任的新竹市長高虹安第二波競選歌曲「新竹午安」MV上線，高虹安競總說，高虹安四年來的政績、古蹟景點、新竹人的生活、工程師的日常以及大家都來買過、玩過的活動，全在歌詞與MV場景中。圖／高虹安競總提供

競選連任的新竹市長高虹安第二波競選歌曲「新竹午安」MV上線，高虹安競總說，高虹安四年來的政績、古蹟景點、新竹人的生活、工程師的日常以及大家都來買過、玩過的活動，全在歌詞與MV場景中。圖／高虹安競總提供

競選連任的新竹市長高虹安第二波競選歌曲「新竹午安」MV上線，高虹安競總說，高虹安四年來的政績、古蹟景點、新竹人的生活、工程師的日常以及大家都來買過、玩過的活動，全在歌詞與MV場景中。圖／高虹安競總提供