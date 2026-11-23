台北市長蔣萬安昨啟動大車隊，不過因支持者太過熱情，掃街通過和平東路、安和路口後號誌仍為紅燈，讓駕駛人枯等5分鐘上網發文批評；警方調查是大安警分局一名警員控燈後，忘記切回自動變換，處分申誡。蔣萬安今受訪表示，號誌的部分，警察局剛剛也有說明，其實相關車掃號誌，不分黨派作法都是一致、一樣的。

另外，原本排定排定的最後兩個應援點，後來來不及去，蔣萬安今天受訪說，剛提到幾個點，應援的民眾昨天因為受限於競選時間的限制，所以為了遵守相關規定，但是後來雖然關了直播，但還是有到兩個指定點，去跟民眾來問候。

蔣也提到，另外其實有一些路段，他知道很多民眾也在那邊等了非常久，昨天晚上也很冷，實在是很不好意思，但是之後到中山大同區，都會再經過，也一定會再回去，跟所有的民眾還有支持者來致意。

媒體追問，會不會比較危險一點？蔣萬安說，昨天的情況確實因為民眾很熱情，也會在加強的相關宣導。