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陪同陳彥廷三重掃街爆插曲 柯文哲遭民眾怒嗆「貪汙犯」
民眾黨創黨主席柯文哲今天上午至三重三和早市，陪同黨提名的三蘆區市議員候選人陳彥廷掃街，與攤商及採買民眾拜票並發送環保提袋與文宣，許多支持者熱情上前合照。但卻有民眾在遠處大聲怒嗆：「貪汙犯，選不上啦」，所幸並未發生衝突。
柯文哲今天上午9時30分來到三重區三和早市，陪同民眾黨新北市議員參選人陳彥廷掃街拜票，隨後還要進行車隊掃街。柯文哲與陳彥廷拿著印有陳彥廷字樣的環保購物袋，沿街發送給攤商及採買民眾，並握手拜票尋求支持。許多支持者熱情上前合影還拿著文宣、馬克杯請柯文哲簽名。
但掃街過程也發生意外狀況，有名男子在市場內對著柯文哲、陳彥廷大聲怒嗆：「貪汙犯，選不上啦。」所幸並無過激行為，民眾黨人員也未回應，雙方並未發生衝突。
民眾黨提名的三蘆區市議員候選人陳彥廷是政治素人，先前在家樂福工作15年，年初在黨內初選擊敗黃國昌的子弟兵周曉芸獲得民眾黨提名。陳彥廷提出在三重主要橋頭（台北橋、重陽橋）安裝AI車流辨識，根據即時車流調整紅綠燈以減少壅塞空等情形。
陳彥廷自稱自己是管理複雜供應鏈的理工男，系統要運轉得順暢靠的不是口號而是邏輯與數據。三蘆的交通、排水、都市更新就像一座巨大的賣場，需要的是精準的調度與科學的管理，盼能獲得市民支持，把科技帶進三蘆的巷弄，把效率帶進市議會。
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